Вт, 15.03.2022
Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала
Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала

Зеленский поблагодарил Овсянникову за акцию в эфире Первого канала

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении, опубликованном ночью во вторник, 15 марта, поблагодарил Марию Овсянникову за ее антивоенную акцию во время прямого эфира на Первом канале, пишет DW.

"Я благодарен тем россиянам, кто не прекращает попыток донести правду. Тем кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.

Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога, пишет Би-би-си.

"То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - добавил он.

Прокомментировал он и военные действия. В частности, он отмели, что Россия в Украине уже потеряла больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

"Наши смелые защитники продолжают наносить российским силам потрясающие потери", - сказал Зеленский.

"Число сбитых российских вертолетов скоро достигнет сотни. Они уже потеряли 80 боевых самолетов, сотни танков и тысячи единиц другой техники".

"За 19 дней российская армия потеряла в Украине больше людей, чем в обоих кровавых и многолетних войнах в Чечне. Ради чего?" - отметил Зеленский.

Последние новости

НАВЕРХ
Back