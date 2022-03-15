Зеленский поблагодарил Овсянникову за акцию в эфире Первого канала

"Я благодарен тем россиянам, кто не прекращает попыток донести правду. Тем кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины объявил, кроме прочего, о радикальной налоговой реформе и отмене проверок для всех фирм.

Правительство Зеленского отменяет НДС и налог на прибыль и вместо этого вводит единую ставку налога с оборота - 2% - и упрощенную отчетность, а для малого бизнеса - добровольную уплату налога, пишет Би-би-си.

"То есть, можете - платите, не можете - нет вопросов", - сказал Зеленский.

"Максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь", - добавил он.

Прокомментировал он и военные действия. В частности, он отмели, что Россия в Украине уже потеряла больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

"Наши смелые защитники продолжают наносить российским силам потрясающие потери", - сказал Зеленский.

"Число сбитых российских вертолетов скоро достигнет сотни. Они уже потеряли 80 боевых самолетов, сотни танков и тысячи единиц другой техники".