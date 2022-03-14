Ссылка ⟩ Украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест
На портале вакансий Государственного агентства занятости (NVA) украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест, сообщили агентству LETA в NVA.
На портале вакансий Государственного агентства занятости (NVA) украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест, сообщили агентству LETA в NVA.
По данным на 13 марта, работу украинским беженцам предложили 534 латвийских работодателя.
Больше всего вакансий в сферах производства и строительства, недвижимости - 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 - в сфере услуг, 240 - в сфере транспорта и логистики, 223 - в сельском хозяйстве и сфере окружающей среды, 147 - в туризме и гостиничном бизнесе, 138 - в торговле и маркетинге, 110 - в сфере здравоохранения и социального ухода, 57 - энергетики и электроснабжения.
Хотя большинство вакансий - простые профессии, работодатели также активно предлагают работу врачам, медсестрам, разработчикам приложений, программистам, специалистам по работе с клиентами и другим высококвалифицированным специалистам с Украины.
Больше информации о вакансиях можно найти здесь.
Трудовые отношения в Латвии украинские беженцы могут начать, если они получили долгосрочную визу с правом трудоустройства без ограничений сроком до одного года.