Пн, 14.03.2022
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Ссылка ⟩ Украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест

ФОТО: LETA

На портале вакансий Государственного агентства занятости (NVA) украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест, сообщили агентству LETA в NVA.

По данным на 13 марта, работу украинским беженцам предложили 534 латвийских работодателя.

Больше всего вакансий в сферах производства и строительства, недвижимости - 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 - в сфере услуг, 240 - в сфере транспорта и логистики, 223 - в сельском хозяйстве и сфере окружающей среды, 147 - в туризме и гостиничном бизнесе, 138 - в торговле и маркетинге, 110 - в сфере здравоохранения и социального ухода, 57 - энергетики и электроснабжения.

Хотя большинство вакансий - простые профессии, работодатели также активно предлагают работу врачам, медсестрам, разработчикам приложений, программистам, специалистам по работе с клиентами и другим высококвалифицированным специалистам с Украины.

Вакансии также можно искать самостоятельно - информация на портале публикуется на латышском языке, но возможен перевод на украинский язык с помощью Google.

Больше информации о вакансиях можно найти здесь.

Трудовые отношения в Латвии украинские беженцы могут начать, если они получили долгосрочную визу с правом трудоустройства без ограничений сроком до одного года.

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