Ссылка ⟩ Украинским беженцам предлагается более 4200 рабочих мест

Больше всего вакансий в сферах производства и строительства, недвижимости - 1501 и 948 вакансий соответственно. Еще 332 вакансии предложены в сфере общественного питания и пищевой промышленности, 300 - в сфере услуг, 240 - в сфере транспорта и логистики, 223 - в сельском хозяйстве и сфере окружающей среды, 147 - в туризме и гостиничном бизнесе, 138 - в торговле и маркетинге, 110 - в сфере здравоохранения и социального ухода, 57 - энергетики и электроснабжения.