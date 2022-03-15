"Позвони России". Волонтеров призывают позвонить 40 миллионам россиян и рассказать им правду

Один телефонный звонок не может положить конец войне. Но миллионы телефонных звонков могут. Владимир Путин может приказать сравнять с землей целые города, но мы продолжим общение с порядочными русскими людьми, потому что первый день, когда они выступят против Путина, будет последним днем войны", - говорится в заявлении авторов инициативы.

Для того, чтобы стать волонтером в "Позвони России", на сайте инициативы необходимо сгенерировать номер телефона гражданина России, на который и можно совершить звонок.

Авторы инициативы указывают, что каждый разговор будет непохожий на другой, каждый звонок будет очень тяжелым:

"У нас нет четких правил как вести себя во время разговора, но мы обеспечим вас небольшим принципами, которыми можно руководствоваться. Итак, те кто решил стать волонтерами в "Позвони России" могут приготовиться для своего самого важного звонка".

Представьтесь и расскажите откуда и зачем вы звоните

- "Привет, меня зовут Александр. Я волонтер в "Позвони России" родом из [место], но звоню вам из Нью-Йорка.

- Я пытаюсь связаться с россиянами, которые хотели бы узнать больше о событиях в Украине сегодня, и получить информацию, недоступную внутри России. Ведь многие журналисты и социальные сети не могут безопасно делиться информацией.

- Никто не узнает об этом разговоре, кроме нас. А я всего лишь волонтер, который работает, чтобы попытаться помочь найти мирное решение этой ситуации. Хотели бы вы обсудить со мной эту тему?

Поделитесь, что вас связывает с Россией или расскажите про свои родственные связи

Объясните, почему вас волнует эта ситуация. Приведите примеры того, что вы знаете из новостей.

- Я [русский / моя семья в России / и т. д.], и знаю, как сложно получить достоверную информацию в СМИ.

- Я слышал, что многие русские семьи, возможно и ваша, не знают, куда отправляют воевать их сыновей и мужей и насколько это опасно, и как военные целятся в мирных жителей. Я опустошен от того что украинцы и русские умирают, и кажется, что дальше будет только хуже.

- Здесь, в Нью-Йорке, мы видели так много историй о бомбардировках школ и больниц, о женщинах и детях, которые вынуждены использовать станции метро в качестве бомбоубежищ. Мы даже видели истории матерей, рожавших в метро. [Добавьте любой личный опыт или истории.]

Не пытайтесь изменить их восприятие ситуации

Не пытайтесь убедить, что всё вокруг них подделка. Они тоже живут в путинском мире и вы получите только еще более сильную неприязнь.

Если разговор пошел не в ту сторону

Если они утверждают, что вы лжете, переключитесь на задавание вопросов, а затем работайте с их ответами.

- Как вы думаете, почему западные СМИ должны лгать нам?

Продолжайте и объясните, что западные средства массовой информации свободны, здесь каждый может высказываться в Интернете, поэтому скрыть правду очень сложно. А в России, где все под контролем, правду можно легко переделать.

- Почему вы боитесь говорить? Это из-за санкций? Или из-за негативной реакции со стороны вашей семьи, сверстников или соседей?

Проявите сочувствие. Говорить страшно, поймите это. Но покажите им, что это нужно всему миру, и что это единственный способ вернуть мир.

- Как вы думаете, почему Путин принял так много строгих законов против упоминания самого слова "война"?

Помните, вы должны слушать, а не только говорить

Постарайтесь воспринять то, что говорит человек, с глубоким состраданием. Заставьте их задуматься и не пытайтесь читать им лекции!

Авторы инициативы рекомендуют скрыть ваш номер абонента, следуя инструкциям вашего устройства

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Откройте приложение "Настройки" и зайдите в меню "Телефон". Перейдите в раздел "Показывать номер телефона". Переведите выключатель в положение "Выкл".

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