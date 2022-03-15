Вт, 15.03.2022
До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Дмитрий Нагиев, российский телеведущий и актер
Дмитрий Нагиев, российский телеведущий и актер
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • "Позвони России". Волонтеров призывают позвонить 40 миллионам россиян и рассказать им правду

"Позвони России". Волонтеров призывают позвонить 40 миллионам россиян и рассказать им правду

ФОТО: AFP/SCANPIX

В интернете появилась новая инициатива "Позвони России" - она создана для того, чтобы донести до россиян, оказавшихся под влиянием пропаганды Кремля, правду о войне. В рамках инициативы всех желающих призывают позвонить на случайно выбранный номер гражданина России и рассказать человеку на другом конце провода о том, что сейчас на самом деле происходит в Украине.

"Пока бомбы и ракеты обрушиваются на украинские города и поселки, мы должны обойти путинскую ложь и донести правду до россиян. Это люди, которым десятилетиями лгали и лгут о том, что сейчас происходит в Украине. Это наша ответственность и наш долг поговорить с ними.

Мнение всего мира не имеет значения для Путина. Мировые лидеры не могут изменить его планы. Как не могут и санкции. Он их не боится. Он боится только одного - протестующих русских людей на улицах. И сорок миллионов "Позвони России" звонков могут этому помочь.

Российская пропагандистская машина работает отлично. Его зомбирующий эффект ужасает. Независимые СМИ закрыты, журналисты замолчали. Больше некому сказать россиянам правду, показать фото разрушенных больниц, убитых детей и разбомбленных домов.

Путин говорит на языке оружия и насилия. Он лжет и подделывает реальность. Россияне - жертвы Путина и его режима. Мы знаем, что российским родителям не говорят, где находятся их сыновья и чем они занимаются. Русские не заслуживают ненависти - им нужна наше понимание, наша поддержка и вера.

Один телефонный звонок не может положить конец войне. Но миллионы телефонных звонков могут. Владимир Путин может приказать сравнять с землей целые города, но мы продолжим общение с порядочными русскими людьми, потому что первый день, когда они выступят против Путина, будет последним днем войны", - говорится в заявлении авторов инициативы.

Для того, чтобы стать волонтером в "Позвони России", на сайте инициативы необходимо сгенерировать номер телефона гражданина России, на который и можно совершить звонок.

Авторы инициативы указывают, что каждый разговор будет непохожий на другой, каждый звонок будет очень тяжелым:

"У нас нет четких правил как вести себя во время разговора, но мы обеспечим вас небольшим принципами, которыми можно руководствоваться. Итак, те кто решил стать волонтерами в "Позвони России" могут приготовиться для своего самого важного звонка".

Представьтесь и расскажите откуда и зачем вы звоните

- "Привет, меня зовут Александр. Я волонтер в "Позвони России" родом из [место], но звоню вам из Нью-Йорка.

- Я пытаюсь связаться с россиянами, которые хотели бы узнать больше о событиях в Украине сегодня, и получить информацию, недоступную внутри России. Ведь многие журналисты и социальные сети не могут безопасно делиться информацией.

- Никто не узнает об этом разговоре, кроме нас. А я всего лишь волонтер, который работает, чтобы попытаться помочь найти мирное решение этой ситуации. Хотели бы вы обсудить со мной эту тему?

Поделитесь, что вас связывает с Россией или расскажите про свои родственные связи

Объясните, почему вас волнует эта ситуация. Приведите примеры того, что вы знаете из новостей.

- Я [русский / моя семья в России / и т. д.], и знаю, как сложно получить достоверную информацию в СМИ.

- Я слышал, что многие русские семьи, возможно и ваша, не знают, куда отправляют воевать их сыновей и мужей и насколько это опасно, и как военные целятся в мирных жителей. Я опустошен от того что украинцы и русские умирают, и кажется, что дальше будет только хуже.

- Здесь, в Нью-Йорке, мы видели так много историй о бомбардировках школ и больниц, о женщинах и детях, которые вынуждены использовать станции метро в качестве бомбоубежищ. Мы даже видели истории матерей, рожавших в метро. [Добавьте любой личный опыт или истории.]

Не пытайтесь изменить их восприятие ситуации

Не пытайтесь убедить, что всё вокруг них подделка. Они тоже живут в путинском мире и вы получите только еще более сильную неприязнь.

Если разговор пошел не в ту сторону

Если они утверждают, что вы лжете, переключитесь на задавание вопросов, а затем работайте с их ответами.

- Как вы думаете, почему западные СМИ должны лгать нам?

Продолжайте и объясните, что западные средства массовой информации свободны, здесь каждый может высказываться в Интернете, поэтому скрыть правду очень сложно. А в России, где все под контролем, правду можно легко переделать.

- Почему вы боитесь говорить? Это из-за санкций? Или из-за негативной реакции со стороны вашей семьи, сверстников или соседей?

Проявите сочувствие. Говорить страшно, поймите это. Но покажите им, что это нужно всему миру, и что это единственный способ вернуть мир.

- Как вы думаете, почему Путин принял так много строгих законов против упоминания самого слова "война"?

Помните, вы должны слушать, а не только говорить

Постарайтесь воспринять то, что говорит человек, с глубоким состраданием. Заставьте их задуматься и не пытайтесь читать им лекции!

Авторы инициативы рекомендуют скрыть ваш номер абонента, следуя инструкциям вашего устройства

iPhone

  1. Откройте приложение "Настройки" и зайдите в меню "Телефон".
  2. Перейдите в раздел "Показывать номер телефона". Переведите выключатель в положение "Выкл".

Android

  1. Запустите приложение "Телефон" и откройте меню из трех точек (...) в правом верхнем углу.
  2. Зайдите в "Настройки", затем прокрутите вниз до раздела "Дополнительные параметры". В зависимости от вашего конкретного устройства вам может потребоваться перейти в "Звонок"> "Дополнительные параметры".
  3. Нажмите "Определитель номера". В открывшемся меню нажмите "Скрывать номер".

Последние новости

НАВЕРХ
Back