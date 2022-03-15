Переговоры между Украиной и Россией вновь переносятся

К позднему вечеру стало известно, что переговоры продолжатся завтра. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - написал Подоляк.

Ранее и украинская, и российская стороны сделали заявления, свидетельствующие о смягчении позиций на переговорах.

Но ключевое требование Украины - прекращение огня для открытия гуманитарных коридоров и эвакуации мирного населения из окруженных городов - по-прежнему не выполнено.

Напомним, в понедельник, 14 марта, стартовал четвертый раунд переговоров между Украиной и Россией, однако затем украинская сторона сообщила о технической паузе до вторника.