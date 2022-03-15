SOHR: Россия завербовала для участия в войне в Украине 40 000 сирийских боевиков

На прошлой неделе Кремль сообщил, что добровольцев, в том числе и из Сирии, приглашают воевать в Украине на стороне российской армии.

SOHR сообщает, что российские военные чиновники в сотрудничестве с сирийской армией и боевиками союзников создали вербовочные центры в контролируемых сирийским режимом округах, пишет AFP.

"Более 40 000 сирийцев записались, чтобы воевать вместе с Россией в Украине", - сообщил директор SOHR Рами Абдуррахман.

Москва вербует сирийцев, которые получили боевой опыт во время гражданской войны в Сирии, в ходе которой Россия поддерживала режим президента Башара Асада.

Абдуррахман рассказал, что российские военные чиновники в Сирии получили подтверждение от 22 000 добровольцев, согласившихся воевать в Украине.

Это военнослужащие подразделений сирийской армии и боевики из группировок, поддерживающих режим Асада. Эти группировки обучали российские инструкторы, у них есть опыт боевых действий в городских условиях.

Сирийским солдатам, которые в среднем зарабатывают от 14 до 35 долларов (от 14 до 32 евро в месяц, Россия предложила 1100 долларов (1004) евро в месяц, сообщает SOHR.

Кроме того, им обещана компенсация в размере 7700 долларов (7036 евро) в случае ранения и в размере 16 500 долларов (15 055 евро) семье в случае смерти в бою.

Еще 18 000 сирийцев зарегистрировались в партии сирийского режима Baath, и их оценит частная группа наемников "Вагнер", связанная с Кремлем, сообщает SOHR.

В распоряжении организации пока нет подтвержденной информации о том, что боевики из Сирии уже направились в Украину.

Представитель правительства Сирии отрицал, что в Сирии вербуются боевики для войны России в Украине.