Один из высокопоставленных британских военных отметил: «Не должно быть никаких сомнений в том, что в Атлантике идет война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается со времен окончания холодной войны, а сейчас снова разгорается. Мы наблюдаем феноменальную активность русских».

Представитель британского Министерства обороны заявил Би-би-си: «Мы стремимся поддерживать и повышать безопасность и устойчивость критически важной подводной инфраструктуры».

Пуск баллистической ракеты Trident II с подводной лодки HMS Vigilant типа Vanguard Фото: PA Media

Самое известное российское судно-шпион — корабль «Янтарь». Он оснащен беспилотными подводными аппаратами и двумя мини-субмаринами, способными погружаться на глубину до 6000 м.

Но наибольшую угрозу, по данным Sunday Times, представляет российский флот из шести мини-субмарин с атомным двигателем.

Они оснащены манипуляторами, способными перерезать кабели, закладывать взрывчатку или устанавливать прослушивающие устройства на оптоволоконных кабелях.

Три высокопоставленных источника в британском Министерстве обороны также сообщили изданию, что до полномасштабного вторжения в Украину имелись достоверные сведения о том, что суперъяхты, принадлежащие российским олигархам, могли использоваться для подводной разведки вокруг Великобритании.

На некоторых из этих судов есть бассейны, которые можно скрытно использовать для размещения и извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования.