Сообщается, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами.

В результате удара ракеты есть много погибших. Враг снова ударил по мирному населению", - написал исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь.

По уточненным данным Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, 32 человека погибли, из них двое детей, 84 пострадали, в том числе 10 детей.

По данным Украинской службы Би-би-си, под удар попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.

"Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города", - рассказали местные жители Украинской службе Би-би-си.

Реакция президент Украины Владимира Зеленского

"Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию", - написал Зеленский.

"Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться безучастными. Российские удары заслуживают только осуждения. Необходимо давление на Россию, чтобы закончить войну и обеспечить безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и дальше будет затягивать эту войну", - заявил президент Украины.