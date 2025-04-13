Сколько стоит репетитор для школьников в Латвии и почему это проблема?

Чтобы изучить распространенность теневого образования, то есть услуг частных преподавателей в Латвии, родительская организация Mammamuntetiem.lv провела исследование, которое показало, что родители массово нанимают репетиторов для своих детей, сообщает портал lsm.lv.
Более 42% родителей используют или использовали такие услуги, еще очень многие хотели бы это делать, но признают, что это дорого и они не могут себе этого позволить
У Йоланты три дочери, которые учатся в 6-м, 8-м и 10-м классе. Первый опыт с частным преподавателем у семьи был во время Covid-19.
"Когда началось дистанционное обучение, и у детей, как мне кажется, возникло непонимание, как вообще им учиться, тогда мы и пригласили частного учителя, чтобы подтянуть математику", - рассказала мама трех школьниц Йоланта.
Согласно недавно проведенному исследованию, математика - это предмет, по которому чаще всего привлекают частных преподавателей. Далее следуют латышский и английский языки - то есть предметы, по которым обязательны экзамены при окончании школы.
Как рассказывает Йоланта, классы в рижских школах большие, и не хватает индивидуального времени для каждого ученика. Чтобы понять, сколько семей ищут помощь своим детям вне школы, организация Mammamuntetiem.lv провела исследование, которое показало, что более 42% родителей нанимали репетиторов, и часть продолжает это делать.
Более 36% хотели бы, но не могут себе позволить. Подсчитано, что в среднем семье частный преподаватель обходится в 51 - 100 евро в месяц, но бывает и дороже.
"Сейчас это обходится мне в дополнительные 300 евро в месяц. Это точно недешево, приходится перестраивать бюджет, чтобы это дополнительно включить", - признала Йоланта.
Родители не могут учить детей сами, потому что не у всех есть такие способности или время, и есть другие обстоятельства.
О большом спросе на частные уроки свидетельствуют и специально созданные для этой цели страницы в социальных сетях, где, кажется, можно найти практически все, а потом даже выбрать наиболее подходящего преподавателя.
Но все это возможно, если можно себе это позволить, что указывает на социальное неравенство в получении образования.
"Недавно международное исследование, касающееся Латвии, показало, что увеличилась доля детей с очень высокими компетенциями, и увеличилась доля детей с низкими компетенциями. Этот нижний порог стал еще ниже", - подчеркнула руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина-Смилдзиня.
Родители разрабатывают рекомендации, которые планируют подать в Министерство образования, например, планируется больше развивать консультации в школах, которые могут стать своего рода бесплатными частными уроками у другого преподавателя по тому же предмету.
"То, что мы как Министерство образования и науки делаем - берем на себя абсолютную полную ответственность за это и, конечно, привлекая самих родителей детей", - сказала заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере.
"И в сотрудничестве с педагогом мы все же создадим такие условия, чтобы индивидуально подойти к каждому ребенку через эти индивидуальные учебные планы", - добавила она.
Рекомендации министерству Mammamuntetiem.lv планирует подать до конца апреля.
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