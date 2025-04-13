Сколько стоит репетитор для школьников в Латвии и почему это проблема?

Более 36% хотели бы, но не могут себе позволить. Подсчитано, что в среднем семье частный преподаватель обходится в 51 - 100 евро в месяц, но бывает и дороже.

"Сейчас это обходится мне в дополнительные 300 евро в месяц. Это точно недешево, приходится перестраивать бюджет, чтобы это дополнительно включить", - признала Йоланта.

Родители не могут учить детей сами, потому что не у всех есть такие способности или время, и есть другие обстоятельства.

О большом спросе на частные уроки свидетельствуют и специально созданные для этой цели страницы в социальных сетях, где, кажется, можно найти практически все, а потом даже выбрать наиболее подходящего преподавателя.

Но все это возможно, если можно себе это позволить, что указывает на социальное неравенство в получении образования.

"Недавно международное исследование, касающееся Латвии, показало, что увеличилась доля детей с очень высокими компетенциями, и увеличилась доля детей с низкими компетенциями. Этот нижний порог стал еще ниже", - подчеркнула руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментина-Смилдзиня.

Родители разрабатывают рекомендации, которые планируют подать в Министерство образования, например, планируется больше развивать консультации в школах, которые могут стать своего рода бесплатными частными уроками у другого преподавателя по тому же предмету.

"То, что мы как Министерство образования и науки делаем - берем на себя абсолютную полную ответственность за это и, конечно, привлекая самих родителей детей", - сказала заместитель государственного секретаря Министерства образования и науки Кристине Ниедре-Латхере.

"И в сотрудничестве с педагогом мы все же создадим такие условия, чтобы индивидуально подойти к каждому ребенку через эти индивидуальные учебные планы", - добавила она.

Рекомендации министерству Mammamuntetiem.lv планирует подать до конца апреля.