Под Киевом погибли американский оператор и украинская журналистка

Как передает "Медуза", вместе с Закржевски погибла и украинская журналистка Александра Кувшинова. Артиллерийский обстрел, приведший к гибели журналистов, произошел в северо-восточной части села Горенка. Украинские СМИ пишут, что огонь вели российские войска.

В условиях активных военных действий проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта, невозможно.

Как сообщает CNN, Закржевски был в группе с британским журналистом Бенджамином Холлом - тот получил осколочное ранение в ногу.

Закржевски освещал для Fox News практически все ключевые конфликты в горячих точках мира, говорится в письме к работникам компании в связи с гибелью журналиста. Он также работал в Афганистане, Ираке и Сирии.