Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Под Киевом погибли американский оператор и украинская журналистка

ФОТО: Скриншот из видео

Американский телеканал Fox News сообщает о гибели в Украине Пьера Закржевски - оператора телекомпании. По словам представителей Fox, автомобиль, в котором тот ехал, попал под встречный огонь.

Как передает "Медуза", вместе с Закржевски погибла и украинская журналистка Александра Кувшинова. Артиллерийский обстрел, приведший к гибели журналистов, произошел в северо-восточной части села Горенка. Украинские СМИ пишут, что огонь вели российские войска.

В условиях активных военных действий проверить информацию, распространяемую даже официальными представителями сторон конфликта, невозможно.

Как сообщает CNN, Закржевски был в группе с британским журналистом Бенджамином Холлом - тот получил осколочное ранение в ногу.

Закржевски освещал для Fox News практически все ключевые конфликты в горячих точках мира, говорится в письме к работникам компании в связи с гибелью журналиста. Он также работал в Афганистане, Ираке и Сирии.

13 марта в Ирпене в Киевской области Украины погиб американский фотожурналист Брент Рено.

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