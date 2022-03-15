Какие пропагандистские сообщения использует Кремль для оправдания войны и кто повторяет их в Латвии?

Скорее всего, сфабриковано также видео, опубликованное 22 февраля, на котором видны два автомобиля, взорванные в результате якобы организованного украинскими силами террористического акта в районе Донбасса, с телами трех человек в одном из них. Однако у машин нет номерных знаков и разбитых стекол, а на черепах видны разрезы, характерные для вскрытия, что говорит о том, что это не останки только что умерших людей. О взрыве трех гражданских лиц как о реальном событии также сообщили несколько российских СМИ.

Скриншот из видео, на котором ДНР показывает автомобиль с телами трех убитых, якобы сожженный украинцами. Несколько признаков указывают на то, что эти кадры сфабрикованы ФОТО: Скриншот из видео

В свою очередь, проверка видеозаписи, снятой пророссийскими боевиками, на которой человеку якобы оторвало ногу во время украинских атак, показала, что у человека на видео изначально не было ноги, так как на записи виден протез.

Наконец, Кремль сообщал, что Совет безопасности России, созванный 21 февраля, транслировался в прямом эфире на российских каналах в 17:00, однако по телевидению была показана запись. Наручные часы нескольких участников показывали обеденное время, и на видео были замечены неудачные склейки. Днем позже на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что все, что показали россиянам, не было прямым эфиром.

Кто и как относительно войны вводит в заблуждение в Латвии

В Латвии, вероятно, самы заметным распространителем созданных Россией мифов, по крайней мере до первых дней войны, был лидер партии "Латвия на первом месте", бывший министр сообщения и основатель нескольких партий Айнарс Шлесерс, а также Сандрис Точс, бывший журналист и советник экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), который распространяет заявления Шлесерса. Незадолго до нападения России на Украину Шлесерс поделился видеозаписью Владимира Соловьева, самого ярого пропагандиста Кремля. В нем повторялись в то время еще популярные пропагандистские посылы - откуда у американцев взялась идея, что Россия собирается напасть на Украину, Россия только проводит военные учения, а российских оппозиционеров приводят к власти гитлеровские методы. Шлесерс в своих записях говорил, что войны не будет, правительство или "режим" с лозунгом "латыш, не сдавайся, русские идут!" отвлекает внимание от насущных проблем, а правительством управляют идиоты, потому что санкции против соседней страны пойдут Латвии только во вред.

ФОТО: скриншот Facebook

А в день, когда Путин начал войну, Шлесерс разместил видео с предупреждением о том, что якобы произойдет, если страны не будут разговаривать с Россией. Он рассказывал, что, если "президент США, президент Франции и премьер-министр Великобритании не сядут за стол переговоров с Россией, мы можем попасть в Третью мировую войну, о чем сегодня предупредил мир президент России Путин". Шлесерс не осудил действия Путина по развязыванию войны. В течение нескольких часов видеороликом поделились почти 2000 человек.