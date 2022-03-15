Какие пропагандистские сообщения использует Кремль для оправдания войны и кто повторяет их в Латвии?

Россия к вторжению в Украину готовилась не только с физическим, но и с информационным оружием, значительно увеличив количество клеветнических сообщений на своих пропагандистских каналах. Какие они, какие еще выдумки использует Россия для оправдания начала войны в Украине и что из этого спектра дезинформации доносится до Латвии?
"Геноцид против проживающих там русских"
На протяжении многих лет Кремль называл Украину страной, управляемой нацистами и представляющей угрозу для проживающих там русских. В 2014 году, после проведения незаконного референдума в оккупированном Крыму, президент России Владимир Путин в своей речи назвал украинское правительство националистами, неонацистами, русофобами и антисемитами. Кремлевские СМИ также регулярно сообщали, что Украина совершает геноцид против мирного населения Донбасса, убивает женщин и детей и хочет истребить проживающих там русских.
Исследователи дезинформации, работающие под эгидой Европейской комиссии, регулярно отслеживая содержание российских СМИ в нескольких странах и на нескольких языках, обнаружили, что за последние шесть месяцев использование слов "геноцид" и "нацисты" постепенно увеличивалось. С начала января наблюдался резкий рост, достигший рекордного уровня в феврале.
Кремль также заявляет, что Украина уже восемь лет совершает геноцид в регионе Донбасса. Об этом также сказал президент России Владимир Путин в своей речи 24 февраля перед началом войны. Для этих обвинений нет никаких оснований. Согласно Конвенции ООН, геноцид - это действие, совершенное с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ напомнила, что никогда не находила ничего похожего на геноцид. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также отрицает существование геноцида на востоке Украины.
Ложное утверждение о геноциде в регионе Донбасса используется для оправдания войны, когда спрашивается: "Где вы были восемь лет?". Подробнее об этом Re:Check писал в этой статье.
"Готовится к применению ядерного, химического и биологического оружия"
В сообщениях Кремля все чаще употребляется слово "химическое", которое Россия использует в дезинформации, чтобы обвинить Украину в использовании химического и другого оружия. Также значительно чаще стали использоваться утверждения о якобы подготовке Украины к производству и применению ядерного оружия. У Украины его нет, она отказалась от него в начале 1990-х годов в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании. Международное агентство по атомной энергии, контролирующий орган в этой области, подтвердило, что не видит признаков каких-либо усилий в Украине по использованию ядерного материала в немирных целях, пишет BBC.
НАТО окружило и угрожает России
Еще одним распространенным оправданием войны является расширение НАТО на восток, якобы угрожающее России. Однако НАТО - это защитная организация, в которой страны хотят участвовать ради собственной безопасности, и она никому не угрожает. Путин заявил в своей речи 24 февраля, что США обманули Россию, пообещав, что НАТО не будет расширяться "ни на сантиметр" на восток. Это отсылка к 9 февраля 1990 года, когда тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер встретился в Москве с советским генеральным секретарем Михаилом Горбачевым в связи с воссоединением Германии. Среди ученых нет единого мнения о том, действительно ли сказанное в то время о Восточной Германии можно интерпретировать как обещание не принимать новых членов на восток, но юридического соглашения на этот счет нет.
На российских новостных каналах даже утверждалось, что войска НАТО окружили почти всю Россию - этот миф стал популярным и в Латвии. Поэтому у нее якобы нет другого выбора, кроме как действовать против Украины. Для этого тоже нет оснований. Из 14 стран, с которыми Россия имеет общую сухопутную границу, только пять являются членами НАТО.
"Доказательства" украинских преступлений сфабрикованы до вторжения
На фоне предупреждений США и НАТО о планах России напасть на Украину в кремлевских СМИ одно за другим появлялись "доказательства" того, что именно украинцы провоцируют Россию на военную реакцию. Некоторые из этих "доказательств" были быстро разоблачены и признаны фальшивыми благодаря анализу геолокации и других данных.
Признанная Россией Донецкая народная республика 18 февраля опубликовала видео, на котором якобы показана попытка взорвать контейнеры с хлором на очистных сооружениях в контролируемой ею Восточной Украине. Один из диверсантов был найден мертвым, а при нем обнаружена упомянутая видеозапись. Известная исследовательская группа Bellingcat на основании метаданных видео пришла к выводу, что оно было снято раньше, а затем изменено путем добавления звуков взрыва из другого видео, найденного на YouTube.
Скорее всего, сфабриковано также видео, опубликованное 22 февраля, на котором видны два автомобиля, взорванные в результате якобы организованного украинскими силами террористического акта в районе Донбасса, с телами трех человек в одном из них. Однако у машин нет номерных знаков и разбитых стекол, а на черепах видны разрезы, характерные для вскрытия, что говорит о том, что это не останки только что умерших людей. О взрыве трех гражданских лиц как о реальном событии также сообщили несколько российских СМИ.
В свою очередь, проверка видеозаписи, снятой пророссийскими боевиками, на которой человеку якобы оторвало ногу во время украинских атак, показала, что у человека на видео изначально не было ноги, так как на записи виден протез.
Наконец, Кремль сообщал, что Совет безопасности России, созванный 21 февраля, транслировался в прямом эфире на российских каналах в 17:00, однако по телевидению была показана запись. Наручные часы нескольких участников показывали обеденное время, и на видео были замечены неудачные склейки. Днем позже на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что все, что показали россиянам, не было прямым эфиром.
Кто и как относительно войны вводит в заблуждение в Латвии
В Латвии, вероятно, самы заметным распространителем созданных Россией мифов, по крайней мере до первых дней войны, был лидер партии "Латвия на первом месте", бывший министр сообщения и основатель нескольких партий Айнарс Шлесерс, а также Сандрис Точс, бывший журналист и советник экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), который распространяет заявления Шлесерса. Незадолго до нападения России на Украину Шлесерс поделился видеозаписью Владимира Соловьева, самого ярого пропагандиста Кремля. В нем повторялись в то время еще популярные пропагандистские посылы - откуда у американцев взялась идея, что Россия собирается напасть на Украину, Россия только проводит военные учения, а российских оппозиционеров приводят к власти гитлеровские методы. Шлесерс в своих записях говорил, что войны не будет, правительство или "режим" с лозунгом "латыш, не сдавайся, русские идут!" отвлекает внимание от насущных проблем, а правительством управляют идиоты, потому что санкции против соседней страны пойдут Латвии только во вред.
А в день, когда Путин начал войну, Шлесерс разместил видео с предупреждением о том, что якобы произойдет, если страны не будут разговаривать с Россией. Он рассказывал, что, если "президент США, президент Франции и премьер-министр Великобритании не сядут за стол переговоров с Россией, мы можем попасть в Третью мировую войну, о чем сегодня предупредил мир президент России Путин". Шлесерс не осудил действия Путина по развязыванию войны. В течение нескольких часов видеороликом поделились почти 2000 человек.
Правда, 4 марта партия Шлесерса "Латвия на первом месте" категорически осудила начатую Россией войну в Украине. СМИ сообщили, что из партии исключили депутатов Сейма Юлию Степаненко и Любовь Швецову, так как они к осуждению не присоединились.
Как известно, за последний месяц высокопоставленные должностные лица из США и крупных стран ЕС один за другим встречались с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в попытке разрешить кризис дипломатическим путем. Требования России включают не только нерасширение НАТО на восток, но и полный вывод американских войск из стран Балтии и Восточной Европы в целом.
Риторику Путина почти слово в слово повторял Айвис Василевскис, один из самых активных дезинформаторов эпохи пандемии. Он писал, что нападение на Украину - это вовсе не нападение, а освободительная операция против неонацистов, которые уже 30 лет разрушают страну и пытают людей. Латвийские СМИ сообщали, что Василевскис был задержан, а затем 9 марта отправлен под арест, так как обвиняется в оправдании военных преступлений России.
Другой распространитель лжи о вакцинах Валентин Еремеев заявил, что существует "очень много сил, которые хотят втянуть Украину в войну", и что конфликт может быть спровоцирован третьей стороной. На связанной с ним странице в Telegram говорится, что "война в Украине является частью плана глобалистов".
Другой противник вакцинации Айварс Сманс, которого в свое время судили за организацию подделки паспортов, сначала продвигал идею о том, что Европейский союз вместе с США учит Украину жить и разжигает конфликт, но ничего не делает, чтобы помочь ей (неправда: с 2014 года ЕС и его финансовые институты предоставили Украине около 17 миллиардов евро в виде пожертвований и кредитов). Но когда Россия начала войну, Сманс уже говорил обратное: что президент США Байден не поверил Путину, что Россия нападет, и позволил этому случиться.
Ответственность России не особо обсуждается еще в одной группе противников вакцин, чье название по крайней мере раньше было "брендом" продавца "структурированной воды" Яниса Плявиньша. Там высказывается версия, что "это может быть не война, а спецоперация против глубинного государства", поскольку в Украине якобы есть и лаборатории по производству биологического оружия, и "лагеря педофилии". "Глубинное государство" - это особенно популярная в США теория заговора об элите, которая тайно управляет миром. Это связано с теорией QAnon o сатанистах, использующих детей, которую ранее продвигал Плявиньш. В сообщении под именем Плявиньша говорится, что "цель - переключить внимание с неудавшейся пандемии и вакцинации".
Следует отметить, что по крайней мере на данный момент эти заявления не нашли большой поддержки в социальных сетях. Тем не менее каждый из упомянутых людей имеет значительное число подписчиков, набранных за время пандемии.
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