Россия выходит из Совета Европы

Как заявило ведомство, "государства НАТО и ЕС, злоупотребляя большинством в Совете Европы последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики".

"Ответственность за разрушение гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на такой шаг,

- сказано в сообщении МИДа. - Выход нашей страны из организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции РФ установлены не меньшие гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека".

РФ была членом Совета Европы с 1996 года. Из-за вступления в организацию, в России ввели мораторий на смертную казнь.

Ранее в феврале СЕ осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также военное вторжение в Украину. Комитет министров Совета Европы приостановил представительство в организации России, лишив тем самым ее права участия в работе Парламентской Ассамблеи, самого комитета и других органов СЕ.