Вт, 15.03.2022
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Российский священник

Россия выходит из Совета Европы

ФОТО: Reuters / Scanpix

Генсеку Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич вручили уведомление о выходе из организации России, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение российского МИДа.

Как заявило ведомство, "государства НАТО и ЕС, злоупотребляя большинством в Совете Европы последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики".

"Ответственность за разрушение гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на такой шаг,

 - сказано в сообщении МИДа. - Выход нашей страны из  организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции РФ установлены не меньшие гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека".

РФ была членом Совета Европы с 1996 года. Из-за вступления в организацию, в России ввели мораторий на смертную казнь.

Ранее в феврале СЕ осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также военное вторжение в Украину. Комитет министров Совета Европы приостановил представительство в организации России, лишив тем самым ее права участия в работе Парламентской Ассамблеи, самого комитета и других органов СЕ.

10 марта российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе СЕ. Сенаторы пояснили, что после официального выхода Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, и россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ. При этом сенатор Андрей Клишас отметил, что выход из СЕ не повлияет на мораторий на смертную казнь в России.

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