Россия выходит из Совета Европы
Генсеку Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич вручили уведомление о выходе из организации России, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение российского МИДа.
Генсеку Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич вручили уведомление о выходе из организации России, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение российского МИДа.
Как заявило ведомство, "государства НАТО и ЕС, злоупотребляя большинством в Совете Европы последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики".
- сказано в сообщении МИДа. - Выход нашей страны из организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции РФ установлены не меньшие гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека".
РФ была членом Совета Европы с 1996 года. Из-за вступления в организацию, в России ввели мораторий на смертную казнь.
Ранее в феврале СЕ осудил признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также военное вторжение в Украину. Комитет министров Совета Европы приостановил представительство в организации России, лишив тем самым ее права участия в работе Парламентской Ассамблеи, самого комитета и других органов СЕ.
10 марта российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе СЕ. Сенаторы пояснили, что после официального выхода Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, и россияне больше не смогут обращаться в ЕСПЧ. При этом сенатор Андрей Клишас отметил, что выход из СЕ не повлияет на мораторий на смертную казнь в России.