Food Union оборвал связи с РФ и Беларусью. Родители акционера компании бежали из Луганска в Латвию

Такое решение владельцы приняли после начала военной интервенции России на территорию Украины, которую поддержала и Беларусь.

"Моя позиция однозначна: нет войне! Это путинская агрессия, агрессия ото всех внутренних поддерживающих это сил в России против братского народа. Этому нет никакого оправдания. Это не только война, но и гуманитарная катастрофа и ужасы, которые мы будем ликвидировать многие годы", - рассказал Сергей.

Сергей поделился, что война для него и его семьи стала личным событием, потому что до 22 лет он жил в Луганске.

"В 2014-м, когда в Луганске это началось, мои родители переселились в Латвию. Теперь я занимаюсь эвакуацией своих родных, потому что примерно 95% моих родственников живет в Украине. (...) И теперь они снова проходят через тот же кошмар.

Буквально вчера мы вывезли из Украины мою двоюродную сестру с детьми. Хотелось бы верить, что это безумный сон, но осознаешь, к сожалению, что это новая реальность. Моя миссия, что мои накопления послужат не только для поддержки родных, но попадут к украинцам. Я попросил у акционеров, чтобы самому управлять направлением помощи Украины. Это и будет мой вклад".