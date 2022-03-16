Детская больница в Киеве: "Некоторые дети умирают, даже не доехав"

На сегодняшний день практически всех тяжелобольных детей больница перенаправила туда, где жизненные условия лучше: "Но при этом мы сохранили свой кадровый потенциал, своих сотрудников и делаем все возможное, чтобы сохранить в дальнейшем своих специалистов и сделать все, чтобы украинцы получали помощь в полном объеме. Мы перегруппировались и оказываем неотложную и экстренную помощь при военных травмах у детей и взрослых".

По словам врача, это не самое страшное, с чем им пришлось столкнуться. Опасения больницы связаны с тем, что очень сократилось число вызовов из-за военных действий: "Люди просто не могут доехать. Обычные дети с обычными детскими заболеваниями не могут получить помощь. Если раньше больница оперировала порядка десяти обычных аппендицитов в день, то сейчас количество обращений уменьшилось до одного. Я не думаю, что дети перестали болеть, они просто не могут добраться до больницы".

Также жители Украины столкнулись с нехваткой тестов на инсулин и недостатком самого инсулина. Попасть на врачебную консультацию тоже стало непросто. "Я вижу это по стране в целом и по моим знакомым", - констатировал гендиректор больницы, добавив, что матери младенцев, которые не кормят грудью, не могут получить смеси.

Иногда раненым детям невозможно помочь

Гендиректор "Охматдет" подчеркнул, что все это очень большие гуманитарные проблемы. "Ну и плюс, опять же, эвакуация. Мы эвакуировали сначала своих детей, потом родственников сотрудников. Сейчас наша больница стала неким эвакуационным хабом, который позволяет людям найти убежище в Западной Украине либо в других странах", - сказал он.

В "Охматдет" поступают и дети, пострадавшие в результате военных действий. "Очень много обращений от мирных жителей, особенно из тех мест, где идут бои: мой ребенок ранен в голову, или в грудь, или еще куда - помогите, заберите, сделайте что-нибудь... Ясное дело, доставить туда бригаду скорой помощи практически невозможно, и потом мы узнаём, что эти дети умерли, даже не доехав до больницы. Это катастрофа. Часть детей доезжает; мы обрабатываем раны, лечим, спасаем. Но лучше бы, честно говоря, было больше аппендицитов и обычных наших патологий", - с горечью признается врач.