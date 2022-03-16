Зеленский приглашает лидеров дружественных стран в Киев

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, размещенном в социальной сети Facebook.

"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим, - сказал он. - Я хотел бы поблагодарить за то, что они нам очень помогают. В такое время, когда много даже послов покинуло Украину из-за полномасштабного вторжения РФ на нашу землю. (...) Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг".

Также Зеленский сказал, что "приглашает всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто для российских ракет и самолетов".

"Решение об усилении нашего авиационного арсенала еще не принято. Никаких самолетов мы не получали. Однако (...) вы наверняка знаете, что взоры всех людей мира сейчас прикованы к нашей столице, к украинцам", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, во вторник, 15 марта, с визитов в Киев на поезде прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Они провели переговоры с Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.