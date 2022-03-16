Зеленский приглашает лидеров дружественных стран в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров дружественных стран посетить Киев, предупредив при этом, что такой визит может быть опасен.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров дружественных стран посетить Киев, предупредив при этом, что такой визит может быть опасен.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, размещенном в социальной сети Facebook.
"Ваш визит в Киев в это тяжелое для Украины время - мощное свидетельство поддержки. Мы это очень ценим, - сказал он. - Я хотел бы поблагодарить за то, что они нам очень помогают. В такое время, когда много даже послов покинуло Украину из-за полномасштабного вторжения РФ на нашу землю. (...) Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг".
Также Зеленский сказал, что "приглашает всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто для российских ракет и самолетов".
"Решение об усилении нашего авиационного арсенала еще не принято. Никаких самолетов мы не получали. Однако (...) вы наверняка знаете, что взоры всех людей мира сейчас прикованы к нашей столице, к украинцам", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, во вторник, 15 марта, с визитов в Киев на поезде прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша. Они провели переговоры с Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Зеленский назвал этот визит серьезным заявлением о поддержке.