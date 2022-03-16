В Новосибирске депутат пришла на заседание в желто-голубом наряде и с венком на голове
В Новосибирске независимый депутат горcовета Хельга Пирогова пришла на сессию в наряде в цветах украинского флага и с венком из подсолнухов на голове.
В Новосибирске независимый депутат горcовета Хельга Пирогова пришла на сессию в наряде в цветах украинского флага и с венком из подсолнухов на голове.
Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сегодня пришла на сессию в таком образе.— Маша Гагарина (@MashaGagareena) March 16, 2022
Единороссов и представителя ЛДПР прямо затрясло. Хотя они сами пришли в масках с буквой Z pic.twitter.com/08o5ZknNps
Ее коллегу, главу муниципального предприятия "Похоронный дом ИМИ" Сергея Бондаренко смутил ее вид, он назвал плохой приметой приход в "кладбищенском венке".
Пирогова не впервые посещает сессию горсовета в необычном головном уборе. В октябре она надевала кокошник - тогда депутат объяснила это своей любовью к русской культуре.