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  • В Новосибирске депутат пришла на заседание в желто-голубом наряде и с венком на голове

В Новосибирске депутат пришла на заседание в желто-голубом наряде и с венком на голове

Хельга Пирогова ФОТО: twitter/Маша Гагарина

В Новосибирске независимый депутат горcовета Хельга Пирогова пришла на сессию в наряде в цветах украинского флага и с венком из подсолнухов на голове.

Ее коллегу, главу муниципального предприятия "Похоронный дом ИМИ" Сергея Бондаренко смутил ее вид, он назвал плохой приметой приход в "кладбищенском венке".

Пирогова не впервые посещает сессию горсовета в необычном головном уборе. В октябре она надевала кокошник - тогда депутат объяснила это своей любовью к русской культуре.

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