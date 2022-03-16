"Вспомните 11 сентября". Зеленский выступил с обращением к конгрессу США

"Американцы! В вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов.

Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди… Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении трех недель!"

- обратился к конгрессу Зеленский.

Он попросил у Конгресса США создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону. Зеленский просит закрыть воздушное пространство Украины уже с самого начала войны, однако страны Запада воздерживаются от такого шага, чтобы не вызвать непосредственную конфронтацию НАТО с Россией.

"Если этого слишком много, мы предлагаеv альтернативу", - отметил Зеленский, имея в виду все те же самолеты, находящиеся на вооружении восточноевропейских стран, которые все никак не могут быть переданы Киеву, и зенитно-ракетные системы С-300, которые могли бы изменить соотношение сил в воздухе.

При этом Зеленский поблагодарил народ и президента США за все сделанные по поддержке Украины шаги - расширении санкций и выходе американский компаний из России.

Кроме того, президент Украины предложил создать принципиально новый международный альянс под условным названием U-24.

U – Ukraine или United for Peace (объединенные ради мира). 24 – это 24 февраля, дата российского вторжения в Украину, и 24 часа, за которые, по словам Зеленского, можно закончить войну, "чтобы зло было наказано немедленно".

"Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - оружие. Если нужно - санкции, гуманитарная поддержка, политическая поддержка, финансы… Это объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии", - сказал Зеленский.

Как отмечает Би-би-си, также конгрессменом был показан видеоролик, на котором кадры цветущей украинской земли и ее городов чередовались с изображениями бомбежек явно гражданской инфраструктуры и мертвых тел. После ролика Зеленский перешел на английский язык, и его речь сопровождалась абсолютной тишиной.

"Сейчас мне почти 45, - говорил он. – Сегодня мой возраст остановился, когда перестали биться сердца больше чем 100 детей. Я не вижу смысла в жизни, если я не могу остановить смерть. И это моя главная миссия как лидера моего народа".

Завершил Зеленский обращением к Байдену: "I wish you to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace" ("Я желаю вам стать лидером мира, ведь быть лидером мира означает быть лидером мира").