ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех исков к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех исков к России.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех исков к России.
ЕСПЧ является институтом Совета Европы. Как сообщалось, СЕ, крупнейший орган по правам человека на континенте, в среду исключил из своего состава Россию. Это был первый случай в истории.
"Суд принял решение приостановить рассмотрение всех исков к Российской Федерации до рассмотрения правовых последствий данного постановления для работы суда", - говорится в сообщении ЕСПЧ.
Согласно данным, опубликованным ЕСПЧ в январе, из 70 000 дел, переданных в суд, 24% были поданы гражданами России.
Чуть более 20% подали граждане Турции, 16% - граждане Украины, а 8 - Румынии.
Москва во вторник, 15 марта, объявила о своем выходе из Совета Европы, который в среду принял официальное решение об исключении России, предприняв беспрецедентный шаг в связи с начатой войной России против Украины.