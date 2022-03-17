ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех исков к России

ЕСПЧ является институтом Совета Европы. Как сообщалось, СЕ, крупнейший орган по правам человека на континенте, в среду исключил из своего состава Россию. Это был первый случай в истории.

"Суд принял решение приостановить рассмотрение всех исков к Российской Федерации до рассмотрения правовых последствий данного постановления для работы суда", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Согласно данным, опубликованным ЕСПЧ в январе, из 70 000 дел, переданных в суд, 24% были поданы гражданами России.

Чуть более 20% подали граждане Турции, 16% - граждане Украины, а 8 - Румынии.