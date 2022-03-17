Российский олигарх пожаловался, что ему приходится выживать на 3300 долларов в месяц

Фридман, богатство которого оценивается в 15,5 миллиардов долларов, после наложения санкций вынужден жить примерно на 3300 долларов в месяц.
Сейчас он находится в Великобритании. Теперь, чтобы тратить деньги, он должен получить разрешение от властей Великобритании, которые оценят, разумна ли его просьба.
Фридман пожаловался, что он даже не может оплатить уборку своей квартиры в Лондоне и вынужден убираться сам.
"Я здесь в заложниках", - сказал олигарх.
Фридман указал, что ему принадлежат дом в Лондоне и дом в Москве. В свою очередь у его родителей есть квартира в Латвии. Другой недвижимости у него или его семьи нет.
Он также рассказал, что не верил в то, что президент России Владимир Путин начнет войну в Украине.
В свою очередь наложенные на него санкции Фридман посчитал нелогичными, так как влияния на Путина у него нет.