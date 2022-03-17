Чт, 17.03.2022
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  • Выплачивать пособия и выдавать пакеты помощи беженцам в Риге будут в новом центре поддержки

Выплачивать пособия и выдавать пакеты помощи беженцам в Риге будут в новом центре поддержки

ФОТО: LETA

С понедельника, 21 марта, выплачивать пособия и выдавать пакеты помощи украинским беженцам в Риге будут в новом центре поддержки на ул. Калькю, сообщила на пресс-брифинге директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате.

На этой неделе выплата пособий по гарантированному минимальному доходу и выдача пакетов еще будет осуществляться в центре поддержки в Доме конгрессов, а уже с понедельника перенесена на ул. Калькю, 1.

Кондрате сообщила, что перед получением пособий людей обзванивают и приглашают прийти в конкретное время, чтобы не образовывались очереди.

Она отметила, что беженцы все чаще предпочитают открывать банковские счета, чтобы не приходить за пособием, а получать их на счет.

Как сообщалось, пособие ГМД на одного человека составляет 109 евро, для каждого последующего в семье - 76 евро. В свою очередь кризисное пособие составляет 272 евро для взрослых и 190 евро для детей.

В центре поддержки жителей Украины в Доме конгрессов к настоящему времени зарегистрированы 5 тыс. человек. От граждан Украины получено 788 заявлений на получение пособия по ГМД, 807 - на кризисные пособия, 758 - на получение продуктовых пакетов.

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