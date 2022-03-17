Выплачивать пособия и выдавать пакеты помощи беженцам в Риге будут в новом центре поддержки

На этой неделе выплата пособий по гарантированному минимальному доходу и выдача пакетов еще будет осуществляться в центре поддержки в Доме конгрессов, а уже с понедельника перенесена на ул. Калькю, 1.

Кондрате сообщила, что перед получением пособий людей обзванивают и приглашают прийти в конкретное время, чтобы не образовывались очереди.

Она отметила, что беженцы все чаще предпочитают открывать банковские счета, чтобы не приходить за пособием, а получать их на счет.

Как сообщалось, пособие ГМД на одного человека составляет 109 евро, для каждого последующего в семье - 76 евро. В свою очередь кризисное пособие составляет 272 евро для взрослых и 190 евро для детей.