В Латвии продают бункер, построенный для спасения VIP-персон от ядерной атаки

Бункер находится в городе Гробиня, недалеко от Лиепаи. Его нынешний владелец, публикуя объявление, думал, что помещение можно будет использовать в качестве уникального туристического объекта. Но теперь, вероятно, бункер мог бы послужить и практическим целям.
Бункер был построен в 70-е годы с целью защитить стратегически важных персон в случае ядерной атаки. В помещениях сохранилась историческая вентиляция с воздушными фильтрами и прочие оригинальные детали, которые могут служить частью интерьера. Конструкция бункера выполнена из толстых железобетонных стен толщиной 40-60 см.
В помещении проведено новое электричество, имеется заключение технического обследования, подготовлен первоначальный эскизный проект и составлена смета на ремонтные работы.
Сейчас объявление неактивно.