Пт, 18.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

В Латвии продают бункер, построенный для спасения VIP-персон от ядерной атаки

На портале объявлений ss.com на продажу выставлен бункер площадью 160 квадратных метров, который в 70-е годы был предназначен для спасения особо важных персон в случае ядерной войны. Об этом пишет nra.lv.

Бункер находится в городе Гробиня, недалеко от Лиепаи. Его нынешний владелец, публикуя объявление, думал, что помещение можно будет использовать в качестве уникального туристического объекта. Но теперь, вероятно, бункер мог бы послужить и практическим целям.

Бункер был построен в 70-е годы с целью защитить стратегически важных персон в случае ядерной атаки. В помещениях сохранилась историческая вентиляция с воздушными фильтрами и прочие оригинальные детали, которые могут служить частью интерьера. Конструкция бункера выполнена из толстых железобетонных стен толщиной 40-60 см.

В помещении проведено новое электричество, имеется заключение технического обследования, подготовлен первоначальный эскизный проект и составлена ​​смета на ремонтные работы.

Сейчас объявление неактивно.

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