В Латвии продают бункер, построенный для спасения VIP-персон от ядерной атаки

Бункер находится в городе Гробиня, недалеко от Лиепаи. Его нынешний владелец, публикуя объявление, думал, что помещение можно будет использовать в качестве уникального туристического объекта. Но теперь, вероятно, бункер мог бы послужить и практическим целям.