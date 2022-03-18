Из-за высказываний Линденблате королевы красоты стали отказываться от своих корон

Кристине Линденблате, которая является активной пользовательницей TikTok, объяснила, что в этой ситуации она не занимает позицию ни одной из сторон. Она опубликовала видео, в котором критиковала членство Латвии в НАТО, а также назвала президента Украины Владимира Зеленского предателем своей страны. Линденблате также негативно высказалась в адрес бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

Из-за высказываний Линденблате несколько украинок уже отказались от полученных на конкурсе наград, в том числе Татьяна Котёлкина, которая является национальным директором MS Top of the World.

"Мы не будем нести имя конкурса красоты, который поддерживает кровопролитие украинского народа. В связи с поддержкой международного конкурса Miss & Mrs. Top of the World войны России на территории Украины мы принимаем решение признать конкурс и его организатора Кристину Линденблате экстремистскими", - заявила Котёлкина в Instagram.

"Когда умирают невинные, гибнут женщины, гибнут дети. Нерожденные дети умирают! Когда Россия убивает наши семьи, она разрушает наши дома. Когда весь мир выступил против страны-агрессора, а Miss & Mrs. Top of the World принимает нейтралитет?

С этого момента Татьяна Котёлкина подаёт в отставку с поста национального директора в Украине и заявляет, что все "королевы" Украины, которые получили титулы как на областных, так и на всеукраинских соревнованиях, отказываются от своих корон и титулов!

Нашу планету спасёт только мир, а не красота! Позор вам, Кристине Линденблате, и позор Miss & Mrs. Top of the World", - написала Котёлкина.