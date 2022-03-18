Ален Делон решился на эвтаназию

Делон уже ранее заявлял, что прибегнет к эвтаназии в случае необходимости. Он объяснял это тем, что живет в Швейцарии, где данная процедура разрешена. По его словам, это наиболее логичный и естественный поступок.

"С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее", - цитирует Делона "Афиша Daily".

Его старший сын Энтони рассказал СМИ, что пообещал отцу сопровождать его до конца. Он признался, что отец был тронут тем, как сын ухаживал за своей матерью Натали, которая в 2021 году умерла от рака поджелудочной железы. Изначально она тоже думала об эвтаназии, но во Франции такая процедура не разрешена.

"Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11", - рассказал Энтони.