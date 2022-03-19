Слухи о плохом поведении беженцев рождаются и в Латвии

Некий пользователь на Facebook разместил аудиозапись, в которой говорится:

"Человек работает в сфере обслуживания, и уже на протяжении нескольких дней к нему ходят наши прибывшие беженцы, кто на машине приехал, кто еще как. И на самом деле ведут себя оскорбительно, потому что начинают грубо общаться с обслуживающим персоналом, по той причине, что с ними разговаривают по-русски".

В аудиозаписи также утверждается, что беженцы становятся еще злее, если с ними говорят на латышском, а английский они не понимают. Никаких доказательств этому не приводится.

В той же записи некая женщина рассказывает, что

"настоящие беженцы, они не могут себе позволить приехать к нам, потому что билет оттуда стоит 350 евро, которых у них просто нету".

Она добавляет, что "приезжают сюда богатые", а остальные "сидят" там, в Украине.

Это неправда. В начале войны сообщалось, что билет на автобус Ecolines из Киева в Ригу стоил около 350 евро. Однако многие люди приезжают в Латвию из Украины на собственных автомобилях. Также можно добраться на поезде. Эвакуационные поезда в Украине возят людей бесплатно. Польша, Литва и Латвия, а также другие страны ЕС в настоящее время разрешают украинским беженцам бесплатно ездить на поездах. Re:Check выяснил у Pasažieru vilciens, что за пять дней до 16 марта этой возможностью воспользовались почти 900 украинцев.

Эту аудиозапись разместил на Facebook некий житель Даугавпилса, который в другом посте несколько дней назад сравнил Латгалию с Донбассом на Украине. Однако размещенные им аудиозаписи исходят от другого жителя Даугавпилса - Александра Ильина, который до середины февраля этого года был заместителем технического директора муниципального предприятия. Он также участвовал в муниципальных выборах по списку партии Юрия Журавлева Jaunā saskaņa. Ильин также организовал акцию протеста против украинского флага, который был поднят перед зданием Даугавпилсской музыкальной школы.

В одном из постов на Facebook Ильин говорит, что жалобы на украинских беженцев он получает почти каждый день. В качестве доказательства он разместил еще один анонимный текст, в котором некто призывает людей собирать подписи против беженцев. Автор утверждает, что "вчера мы звонили в Днепр, и у них все было спокойно". Это неправда. Запись была сделана 12 марта, но за день до этого, 11 марта, город Днепр подвергся бомбардировке российских войск.

ФОТО: Скриншот с Facebook

Затем текст Ильина переопубликовало российское прокремлевское СМИ EurAsia Daily, ссылаясь на "даугавпилчанина по имени Александр". Эту статью также посмотрели несколько тысяч человек.

Re:Check спросил Ильина, почему он распространяет ложную информацию и слухи. Он отметил, что не он является источником информации о стоимости билета в 350 евро. Однако те, кто говорит о плохом поведении беженцев, якобы не хотят раскрывать свои имена. Сам он пишет и рассказывает о том, что видит в городе.