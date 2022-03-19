Слухи о плохом поведении беженцев рождаются и в Латвии

Образ неблагодарных украинских беженцев, которые не умеют себя вести и требуют, чтобы с ними разговаривали только на украинском языке, теперь создается и в Латвии. В социальных сетях набирают популярность истории из Даугавпилса, не имеющие доказательств и подкрепленные ложной информацией.
Некий пользователь на Facebook разместил аудиозапись, в которой говорится:
"Человек работает в сфере обслуживания, и уже на протяжении нескольких дней к нему ходят наши прибывшие беженцы, кто на машине приехал, кто еще как. И на самом деле ведут себя оскорбительно, потому что начинают грубо общаться с обслуживающим персоналом, по той причине, что с ними разговаривают по-русски".
В аудиозаписи также утверждается, что беженцы становятся еще злее, если с ними говорят на латышском, а английский они не понимают. Никаких доказательств этому не приводится.
В той же записи некая женщина рассказывает, что
"настоящие беженцы, они не могут себе позволить приехать к нам, потому что билет оттуда стоит 350 евро, которых у них просто нету".
Она добавляет, что "приезжают сюда богатые", а остальные "сидят" там, в Украине.
Это неправда. В начале войны сообщалось, что билет на автобус Ecolines из Киева в Ригу стоил около 350 евро. Однако многие люди приезжают в Латвию из Украины на собственных автомобилях. Также можно добраться на поезде. Эвакуационные поезда в Украине возят людей бесплатно. Польша, Литва и Латвия, а также другие страны ЕС в настоящее время разрешают украинским беженцам бесплатно ездить на поездах. Re:Check выяснил у Pasažieru vilciens, что за пять дней до 16 марта этой возможностью воспользовались почти 900 украинцев.
Эту аудиозапись разместил на Facebook некий житель Даугавпилса, который в другом посте несколько дней назад сравнил Латгалию с Донбассом на Украине. Однако размещенные им аудиозаписи исходят от другого жителя Даугавпилса - Александра Ильина, который до середины февраля этого года был заместителем технического директора муниципального предприятия. Он также участвовал в муниципальных выборах по списку партии Юрия Журавлева Jaunā saskaņa. Ильин также организовал акцию протеста против украинского флага, который был поднят перед зданием Даугавпилсской музыкальной школы.
В одном из постов на Facebook Ильин говорит, что жалобы на украинских беженцев он получает почти каждый день. В качестве доказательства он разместил еще один анонимный текст, в котором некто призывает людей собирать подписи против беженцев. Автор утверждает, что "вчера мы звонили в Днепр, и у них все было спокойно". Это неправда. Запись была сделана 12 марта, но за день до этого, 11 марта, город Днепр подвергся бомбардировке российских войск.
Затем текст Ильина переопубликовало российское прокремлевское СМИ EurAsia Daily, ссылаясь на "даугавпилчанина по имени Александр". Эту статью также посмотрели несколько тысяч человек.
Re:Check спросил Ильина, почему он распространяет ложную информацию и слухи. Он отметил, что не он является источником информации о стоимости билета в 350 евро. Однако те, кто говорит о плохом поведении беженцев, якобы не хотят раскрывать свои имена. Сам он пишет и рассказывает о том, что видит в городе.
Следует отметить, что даугавпилсское СМИ Chayka также проверило слухи об украинских беженцах в городе (здесь). Они якобы поели в кафе и отказались платить за еду, но, как в кафе выяснили журналисты, это было не так. Ни национальная, ни муниципальная полиция также не сообщали о подобных инцидентах. Chayka пишет, что к 17 марта в Даугавпилсе и Аугшдаугавском крае было зарегистрировано 197 беженцев из Украины, 100 из них - дети.