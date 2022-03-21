Алена из Киева о Латвии: "Кондуктор нас отругала за то, что мы купили билеты"

Путь Алены в Латвию был непростым. На Киевском вокзале было очень много людей. Девушка вспоминает, что около шести часов она пыталась попасть в один из четырех поездов, отправлявшихся во Львов. Там она несколько дней прожила у знакомых, а дальше больше суток добиралась через Польшу в Латвию.

О нашей стране у девушки сложилось хорошее впечатление: "Что могу сказать о Латвии - великолепная страна и великолепные люди, такого гостеприимства мы даже не ожидали.

Вплоть до того, что нас в электричке кондуктор отругала за то, что мы купили билеты, и сказала ни в коем случае больше так не делать.

Мы в тепле, мы сыты, одеты, обуты, о нас заботятся, спрашивают, что нам нужно, сразу все готовы помочь. Мы очень благодарны вашей стране за такой теплый прием".

Пока Алена ждет визу, она пришла работать волонтером на горячую линию круглосуточной помощи беженцам из Украины. "У меня здесь подруга волонтерит, она и пригласила. Получу визу, буду решать, что дальше", - говорит девушка.

Другие волонтеры очень рады, что среди них появились девушки из Украины - это существенно облегчает общение со звонящими, не владеющими русским языком.