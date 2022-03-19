Российские космонавты прибыли на МКС в желто-синих комбинезонах

Многие в Интернете заметили в этом намек на происходящее в Украине. Изначально космонавты заявлений по этому поводу не делали. Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев - первые россияне, прибывшие на МКС за все время военной агрессии России в Украине.

Во время общения с Землей по видеосвязи Артемьеву задали вопрос насчет цвета из формы - обычно у экипажа МКС костюмы серого цвета.

"Экипажи сами выбирают себе костюмы. Чтобы не были одинаковыми. Дошла очередь до нас. На самом деле много материала скопилось желтого. Надо было его в дело пустить", - ответил Артемьев под улыбки и смех окружающих.

Реакция

В ответ на информацию западных СМИ о том, что космонавты одели форму цвета флага Украины, "Роскосмос" заявил, что комбинезоны на самом деле выполнены в цветах эмблемы МГТУ, где все трое космонавтов проходили обучение, а дизайн был согласован задолго до событий в Украине.

Рогозин выразился колоритнее: "бандеровские недобитки и их англосаксонские спонсоры уже не знают, что придумать в своей информационной войне против России". Без комментариев.

Но

Тем не менее, источник в "Роскосмосе" Telegram-канала "Можем объяснить" полагает, что случившееся могло быть спланированной акцией космонавтов. По его словам, у тех есть костюмы четырех цветов: желтого, синего, красного и серого.