Посольство России обещает отреагировать на решение Латвии о высылке дипломатов
Посольство России обещает немедленный ответ на высылку своих дипломатов из Латвии, говорится в заявлении посольства в Facebook.
Посольство России обещает немедленный ответ на высылку своих дипломатов из Латвии, говорится в заявлении посольства в Facebook.
В посольстве отмечают, что недружественные заявления латвийской стороны о высылке дипломатов будут иметь достаточно негативные последствия для и без того "падающих в пропасть" латвийско-российских отношений.
Российская сторона указывает, что эта инициатива исходила от латвийской стороны, поэтому вся ответственность за этот "немотивированный шаг против России" полностью лежит на Латвии.
Как сообщалось, 18 марта министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из Латвии. Об этом министр сообщил в Twitter.
Решение о выдворении принято в связи с российской агрессией в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата, указал Ринкевич.
Глава МИД отмечает, что выдворение осуществляется как скоординированная акция стран Балтии.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией, в планировании и осуществлении которой сыграли важную роль представители российских спецслужб.
Указанные лица должны покинуть Латвию до 23:59 23 марта.
Латвия решительно осуждает вторжение России в Украину и вновь призывает к немедленному прекращению военной агрессии, а также к выполнению решения Международного суда ООН от 16 марта по этому вопросу и возвращению к соблюдению международных норм, говорится в сообщении министерства.