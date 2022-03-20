Посольство России обещает отреагировать на решение Латвии о высылке дипломатов

В посольстве отмечают, что недружественные заявления латвийской стороны о высылке дипломатов будут иметь достаточно негативные последствия для и без того "падающих в пропасть" латвийско-российских отношений.

Российская сторона указывает, что эта инициатива исходила от латвийской стороны, поэтому вся ответственность за этот "немотивированный шаг против России" полностью лежит на Латвии.

В российском посольстве подчеркивают, что ответная реакция России не заставит себя долго ждать.

Как сообщалось, 18 марта министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение о выдворении трех сотрудников российского посольства из Латвии. Об этом министр сообщил в Twitter.

Решение о выдворении принято в связи с российской агрессией в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата, указал Ринкевич.

Глава МИД отмечает, что выдворение осуществляется как скоординированная акция стран Балтии.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией, в планировании и осуществлении которой сыграли важную роль представители российских спецслужб.

Указанные лица должны покинуть Латвию до 23:59 23 марта.