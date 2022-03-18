Латвия высылает трех сотрудников посольства России

Esmu pieņēmis lēmumu par 3 Krievijas vēstniecības darbinieku izraidīšanu no Latvijas. Lēmums pieņemts saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā un to, ka šo personu darbība nav savietojama ar diplomāta statusu. Šī ir koordinēta Baltijas valstu rīcībā — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 18, 2022

"Я принял решение о высылке трех сотрудников посольства России из Латвии. Решение было принято в связи с агрессией России в Украине и несовместимостью деятельности этих лиц с дипломатическим статусом. Это скоординированный поступок стран Балтии".

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией, в планировании и осуществлении которой сыграли важную роль представители российских спецслужб.

Сегодня информация о решении Ринкевича передана послу России в Латвии Михаилу Ванину, указанные в нем лица должны покинуть Латвию до 23:59 часов 23 марта.

Латвия решительно осуждает вторжение России в Украину и вновь призывает к немедленному прекращению военной агрессии, а также к выполнению решения Международного суда ООН от 16 марта по этому вопросу и возвращению к соблюдению международных норм, говорится в сообщении министерства.

Эстония также высылает трех сотрудников российского посольства

Эстония также решила выслать троих обладающих дипломатическим статусом сотрудников посольства РФ, которые активно занимались подрывом безопасности Эстонии и оправданием военных действий России.

МИД Эстонии в пятницу вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата, передала пресс-служба МИД Эстонии.

Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов.

Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России.

Вице-канцлер Таммсаар в очередной раз заверил посла России, что Эстония непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и будет и впредь использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для поддержки Украины.

Продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно, подчеркнул МИД.

Литва высылает четырех российских дипломатов

Литва высылает из страны четырех российских дипломатов, объявив их нежелательными лицами, сообщил в пятницу МИД.

Согласно сообщению, Литва приняла такое решение "из солидарности с Украиной, которая переживает беспрецедентную военную агрессию России".

Нота об объявлении четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата в Литве за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность вручена послу России в Литве Алексею Исакову.

Им предписано покинуть Литву в течение пяти дней.

"Литва осудила военное вторжение России и выразила полную поддержку Украине, которая сейчас противостоит начатой российским режимом брутальной войне против суверенного государства", - говорится в сообщении министерства.

"Специальные службы России активно участвуют в планировании и осуществлении военного вторжения в Украину, ставя под угрозу безопасность не только Украины, но и Литвы", - говорится в нем.

Выпады России против мирного населения, объектов гражданского назначения, больниц, школ, родильных домов, культурных объектов являются военными преступлениями и преступлениями против человечности, утверждает дипломатическое ведомство Литвы.

Как отмечает МИД, Литва призывает Россию вернуться в рамки международного права, остановить кровавую войну и страдания мирных жителей, вывести оккупационные войска со всей территории Украины.