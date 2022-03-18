Латвия высылает трех сотрудников посольства России

"Я принял решение о высылке трех сотрудников посольства России из Латвии. Решение было принято в связи с агрессией России в Украине и несовместимостью деятельности этих лиц с дипломатическим статусом. Это скоординированный поступок стран Балтии".
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, решение министра было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе с неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессией, в планировании и осуществлении которой сыграли важную роль представители российских спецслужб.
Сегодня информация о решении Ринкевича передана послу России в Латвии Михаилу Ванину, указанные в нем лица должны покинуть Латвию до 23:59 часов 23 марта.
Латвия решительно осуждает вторжение России в Украину и вновь призывает к немедленному прекращению военной агрессии, а также к выполнению решения Международного суда ООН от 16 марта по этому вопросу и возвращению к соблюдению международных норм, говорится в сообщении министерства.
Эстония также высылает трех сотрудников российского посольства
Эстония также решила выслать троих обладающих дипломатическим статусом сотрудников посольства РФ, которые активно занимались подрывом безопасности Эстонии и оправданием военных действий России.
МИД Эстонии в пятницу вызвал посла России в Эстонии и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата, передала пресс-служба МИД Эстонии.
Вице-канцлер по политическим вопросам Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность этих лиц в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов.
Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России.
Вице-канцлер Таммсаар в очередной раз заверил посла России, что Эстония непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и будет и впредь использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для поддержки Украины.
Продолжая свои широкомасштабные военные действия против Украины, Россия самым вопиющим образом нарушает как международное право, так и международные обязательства, которые она взяла на себя добровольно, подчеркнул МИД.
Литва высылает четырех российских дипломатов
Литва высылает из страны четырех российских дипломатов, объявив их нежелательными лицами, сообщил в пятницу МИД.
Согласно сообщению, Литва приняла такое решение "из солидарности с Украиной, которая переживает беспрецедентную военную агрессию России".
Нота об объявлении четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата в Литве за несовместимую с дипломатическим статусом деятельность вручена послу России в Литве Алексею Исакову.
Им предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
"Литва осудила военное вторжение России и выразила полную поддержку Украине, которая сейчас противостоит начатой российским режимом брутальной войне против суверенного государства", - говорится в сообщении министерства.
"Специальные службы России активно участвуют в планировании и осуществлении военного вторжения в Украину, ставя под угрозу безопасность не только Украины, но и Литвы", - говорится в нем.
Выпады России против мирного населения, объектов гражданского назначения, больниц, школ, родильных домов, культурных объектов являются военными преступлениями и преступлениями против человечности, утверждает дипломатическое ведомство Литвы.
Как отмечает МИД, Литва призывает Россию вернуться в рамки международного права, остановить кровавую войну и страдания мирных жителей, вывести оккупационные войска со всей территории Украины.
Латвия, Литва и Эстония настоятельно призывают Россию выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 года, а также постановление Международного суда ООН от 16 марта 2022 года. Россия должна немедленно прекратить войну против украинского государства и народа и вывести свои войска с территории Украины.