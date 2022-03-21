"Здесь очень нужна ваша помощь". Крик души волонтёра с украинско-польской границы

Жителю Даугавпилса легко представить город Пшемысль — наши города практически одинаковы по количеству жителей (около 67 тысяч населения по данным на начало 2022 года). А теперь представьте, что в наш город каждый день бегут пешком от войны десятки тысяч человек. Женщины с детьми — двумя, тремя и больше. С простреленными колясками, испуганные, отчаянно нуждающиеся в помощи.
"Руки нужны, транспорт нужен, помощь нужна. Приезжайте", — говорит волонтёр Олег, который на несколько дней вернулся оттуда в Даугавпилс, чтобы передохнуть и решить собственные вопросы. Олег говорил с "Чайкой" на условиях сохранения частичной анонимности, так как до войны его бизнес был связан с Россией, и он просто боится за безопасность своей семьи.
Олег стал волонтером почти случайно: когда началась война, его знакомый поехал на польско-украинскую границу, чтобы помогать беженцам. Собрал команду волонтёров, публиковал отчёты на фейсбуке.
Приехав к нему, Олег очень быстро нашёл для себя кучу работы. Помощь нужна во всем: если поток людей от границы очень большой и не хватает транспорта — нужен транспорт, нужна помощь в размещении людей, в организации питания, в уборке.
"Всё просто: нужен транспорт, руки, ноги, головы и сердца", — говорит он.
Олег рассказывает, что помещение, в котором находятся украинцы, примерно размером с 6-7 наших больших "Максим", что у центрального рынка. И оно полностью заполнено людьми. После того, как они регистрируются, их размещают на раскладушках, пока подбирают, куда ехать дальше — как минимум тем, кто не сопротивляется ехать. многие хотят остаться, и сразу, как это будет возможно, вернуться домой.
По данным на 17 марта 2022 года, количество беженцев с Украины составляет 3,2 млн человек. Почти 2 миллиона из них приняла Польша.
"Душа разрывается от того, что ты не можешь помочь всем, — рассказывает Олег. — Ресурс времени ограничен, и ты должен, как господь бог, решать, кому помочь в первую очередь. Им всем плохо, но ты должен сам решить, кому из них хуже. Это очень тяжёлая моральная нагрузка".
Олег обращается к жителям Даугавпилса: если у вас есть возможность, помогите.
Чем можно помочь. Вариант 1. Транспорт
Если у вас есть транспорт, то вы можете доехать до пункта размещения, зарегистрироваться как волонтёр и сказать, что вы готовы отвезти людей, куда надо.
Вам помогут найти тех, кто знает, куда им ехать, но у них нет транспорта. Вы сможете взять этих людей, за свой счёт отвезти их в безопасное место и передать их родным или друзьям.
Вариант 2. Жильё
Если вы можете организовать проживание этих людей — у вас есть жилплощадь и вы готовы обеспечить им какой-то минимум, то можно заранее договориться об этом и либо ждать их дома, либо поехать и забрать их.
Вариант 3. Помочь руками
Третий вариант — приехать и волонтёрить на месте. Координаторы расскажут, что именно нужно делать.
"Там всё очень просто — приезжай и помогай", — говорит Олег. Но если вы хотите узнать что-то поподробнее, беспокоитесь о чём-то, то можно связаться с координатором Георгием Нурмановым, тем самым, благодаря которому Олег узнал, что его помощь там очень нужна.
Что взять с собой
Олег говорит, что еды и воды там достаточно. Международные организации устроили там настоящий Фудтрак фестиваль. "Испанцы готовят паэлью, индийцы — веганскую еду, американцы жарят бургеры".
Но вот о собственном комфорте надо позаботиться самому. Взять тёплую одежду, спальный мешок — спать, возможно, придётся в машине. Взять сменную одежду. "Ехать надо как на спасательные работы. И продумать всё, чтобы вас самих не пришлось спасать".
Ещё Олег рассказывает, что там очень помогает знание русского языка — все беженцы говорят на русском.
В общем, если у вас есть время и силы, помогите. Можно приехать на день, на два, вам будут только рады. Можете приехать, за час найти людей и их увезти. И вы уже хоть чем-то поможете в этой ужасной ситуации.
"Вы не можете остановить войну, не можете спасти миллионы людей, но в жизни этой мамы с детьми, этой конкретной семьи, которую вы посадили в свою машину и отвезли в безопасное место, вы многое изменили", — говорит Олег.