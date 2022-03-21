"Здесь очень нужна ваша помощь". Крик души волонтёра с украинско-польской границы

Пункт приёма украинских беженцев в Пшемысле ФОТО: Фото читателя "Чайки"

По данным на 17 марта 2022 года, количество беженцев с Украины составляет 3,2 млн человек. Почти 2 миллиона из них приняла Польша.

"Душа разрывается от того, что ты не можешь помочь всем, — рассказывает Олег. — Ресурс времени ограничен, и ты должен, как господь бог, решать, кому помочь в первую очередь. Им всем плохо, но ты должен сам решить, кому из них хуже. Это очень тяжёлая моральная нагрузка".

Олег обращается к жителям Даугавпилса: если у вас есть возможность, помогите.

Чем можно помочь. Вариант 1. Транспорт

Если у вас есть транспорт, то вы можете доехать до пункта размещения, зарегистрироваться как волонтёр и сказать, что вы готовы отвезти людей, куда надо.

Вам помогут найти тех, кто знает, куда им ехать, но у них нет транспорта. Вы сможете взять этих людей, за свой счёт отвезти их в безопасное место и передать их родным или друзьям.

Вариант 2. Жильё

Если вы можете организовать проживание этих людей — у вас есть жилплощадь и вы готовы обеспечить им какой-то минимум, то можно заранее договориться об этом и либо ждать их дома, либо поехать и забрать их.

Вариант 3. Помочь руками

Третий вариант — приехать и волонтёрить на месте. Координаторы расскажут, что именно нужно делать.

"Там всё очень просто — приезжай и помогай", — говорит Олег. Но если вы хотите узнать что-то поподробнее, беспокоитесь о чём-то, то можно связаться с координатором Георгием Нурмановым, тем самым, благодаря которому Олег узнал, что его помощь там очень нужна.

Что взять с собой

Олег говорит, что еды и воды там достаточно. Международные организации устроили там настоящий Фудтрак фестиваль. "Испанцы готовят паэлью, индийцы — веганскую еду, американцы жарят бургеры".

Пункт приёма украинских беженцев в Пшемысле ФОТО: Фото читателя "Чайки"

Но вот о собственном комфорте надо позаботиться самому. Взять тёплую одежду, спальный мешок — спать, возможно, придётся в машине. Взять сменную одежду. "Ехать надо как на спасательные работы. И продумать всё, чтобы вас самих не пришлось спасать".

Ещё Олег рассказывает, что там очень помогает знание русского языка — все беженцы говорят на русском.

В общем, если у вас есть время и силы, помогите. Можно приехать на день, на два, вам будут только рады. Можете приехать, за час найти людей и их увезти. И вы уже хоть чем-то поможете в этой ужасной ситуации.