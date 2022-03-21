Дочь Пескова о санкциях, введенных против нее: "Это совершенно несправедливо"

11 марта Елизавета Пескова была включена в санкционный список США. По мнению США, Елизавета нажилась на связях своей семьи с властью. В официальном объявлении о санкциях против нее отмечается, что у нее "десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, где она демонстрирует свой роскошный образ жизни".

Неясно, сколько денег на самом деле есть у нее или ее отца. Однако в 2019 году издание The Guardian сообщало, что жена Пескова - Татьяна Навка - приобрела недвижимость на сумму более 10 миллионов долларов. Она также попала под санкции.

Пескова, которая утверждает, что она self-made woman*, рассказала Insider, что санкции и, в частности, обвинения в том, что она "способствует войне", застали ее врасплох.

*женщина, которая cделала себя сама.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хочу путешествовать и люблю разные культуры. Я - гражданка мира и не могу с этим ничего поделать", - пожаловалась Пескова.