В Nestle объяснили, почему компания не ушла из России

Во время речи, которая в воскресенье транслировалась на митинге у парламента Швейцарии в Берне, Зеленский призвал швейцарские предприятия остановить работу в России и осудил фирмы, продолжающие там бизнес, несмотря на агрессию и военные преступления РФ.

Он обратил особое внимание на предприятие Nestle и его слоган "Хорошая еда, хорошая жизнь".

"Бизнес работает в России, даже если наши дети умирают и наши города разрушены", - сказал Зеленский.

Однако представитель Nestle по связям с прессой выступила с заявлением, что после вторжения России в Украину 24 февраля часть деятельности компании в России остановлена.

"Мы значительно снизили свои активности в России", - заявила представитель агентству AFP.

"Мы остановили весь импорт и экспорт за исключением жизненно важных товаров. Мы остановили там все свои инвестиции и остановили всю свою рекламу. От оставшихся операций в России мы прибыль не получаем", - заявила она.

Nestle 11 марта сообщила, что останавливает поставки отдельных продуктов в Россию, в том числе и Nespresso.