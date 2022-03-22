В России возбудили уголовное дело против журналиста Дмитрия Гордона

Расследование ведут по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.

По версии Следственного комитета, Гордон в эфире украинского телеканала призывал совершить вооруженное нападение на Россию и начать агрессивную войну с применением ядерного оружия.

Кроме того, по данным ведомства, Гордон публично призывал к уничтожению граждан России по национальному признаку и распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках гражданской инфраструктуры и мирных граждан, совершённых российскими войсками.

В ведомстве сообщили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении высказываний журналиста. Также будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.