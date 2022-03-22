Вт, 22.03.2022
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В России возбудили уголовное дело против журналиста Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон ФОТО: скриншот видео

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается на сайте ведомства.

Расследование ведут по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.

По версии Следственного комитета, Гордон в эфире украинского телеканала призывал совершить вооруженное нападение на Россию и начать агрессивную войну с применением ядерного оружия.

Кроме того, по данным ведомства, Гордон публично призывал к уничтожению граждан России по национальному признаку и распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках гражданской инфраструктуры и мирных граждан, совершённых российскими войсками.

В ведомстве сообщили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении высказываний журналиста. Также будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.

Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона", главный редактор интернет-издания "Гордон", автор многочисленных интервью. У Дмитрия Гордона на YouTube 2,82 млн подписчиков.

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