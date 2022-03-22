В России возбудили уголовное дело против журналиста Дмитрия Гордона
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается на сайте ведомства.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщается на сайте ведомства.
Расследование ведут по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Гордону вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.
По версии Следственного комитета, Гордон в эфире украинского телеканала призывал совершить вооруженное нападение на Россию и начать агрессивную войну с применением ядерного оружия.
Кроме того, по данным ведомства, Гордон публично призывал к уничтожению граждан России по национальному признаку и распространял заведомо ложную информацию об обстрелах и бомбардировках гражданской инфраструктуры и мирных граждан, совершённых российскими войсками.
В ведомстве сообщили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы в отношении высказываний журналиста. Также будут приняты меры к объявлению Гордона в розыск.
Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона", главный редактор интернет-издания "Гордон", автор многочисленных интервью. У Дмитрия Гордона на YouTube 2,82 млн подписчиков.