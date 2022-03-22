ФОТО: DW

Мариуполь - одна из самых горячих точек в войне России против Украины. Армии РФ в составе украинских сил противостоит полк радикальных националистов "Азов". Что о нем нужно знать?

На коротком видео - монитор, предположительно внутри украинского бронетранспортера, движущегося по улицам с одноэтажными постройками. Камера фиксирует стоящий между домами БТР с латинской буквой Z - опознавательным знаком российской армии в Украине. Слышны глухие выстрелы, российский БТР загорается. Такие видео вперемежку с отчетами об уничтоженной предположительно в Мариуполе технике и живой силе армии РФ публикует в эти дни в своем Telegram-канале украинский полк "Азов".

Наряду с Киевом и Харьковом Мариуполь - один из трех городов, вокруг которых Россия ведет против Украины особенно жестокую войну. "Бомбы падают каждые 10 минут", - сказано в сообщении за воскресенье, 20 марта. По данным украинских властей, южноукраинский портовый город на берегу Азовского моря с полумиллионным населением практически стерт с лица земли. С начала марта город находится в окружении, без воды, электричества и с ограниченными запасами продуктов.

Украинские националисты, говорящие на русском языке

В Мариуполе расположена штаб-квартира "Азова". Полк с имиджем одной из самых известных, хорошо подготовленных, но и самых спорных украинских частей входит с структуру Национальной гвардии Украины и подчинен МВД. Его основали ультраправые, а само его существование стало одним из поводов, которые Россия использовала для полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Мариуполь, март 2022, кадры из видео полка "Азов" ФОТО: DW

"Азов" возник в мае 2014 как добровольческий батальон в соседнем с Мариуполем Бердянске. Некоторые бойцы до этого были участниками оппозиционных протестов на киевском Майдане в составе "Правого сектора" - небольшого, но активного объединения радикальных националистов. Его лидерами были выходцы из восточной Украины, многие говорили по-русски и изначально были сторонниками единства восточных славян - русских, украинцев и белорусов. На русском языке до сих пор говорят многие в "Азове". Он слышен как на свежих видео из Мариуполя, так и в имиджевом фильме о боях на Светлодарской дуге в Луганской области, опубликованном на канале полка в YouTube в январе 2021 года, где по-русски говорит даже командир. В этом - один из парадоксов российской пропаганды, утверждающей, что "Азов" - угроза для русскоговорящих жителей Украины.

Среди первых бойцов "Азова" были футбольные хулиганы и представители маргинальных националистических кругов. Символика с самого начала cчиталась спорной. Это так называемый "волчий крюк" (Wolfsangel). "Азов" утверждает, что это не символ времен нацистской Германии, а стилизованные латинские буквы N и I, "национальная идея". "У волчьего крюка есть праворадикальная коннотация, это языческий символ, который также использовала СС, - говорит в беседе с DW Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. - Но в Украине население не воспринимает его как фашистский символ".

Адриен Нонжон, эксперт по Украине и постсоветским ультраправым в парижском институте INALCO, считает, что некоторых бойцов полка "Азов" можно назвать "радикальными националистами", но не неонацистами.

Раскол на военную и политическую структуру

Основателем и лидером "Азова" был Андрей Билецкий, выпускник истфака Харьковского национального университета. До этого он не один год был активистом в праворадикальных кругах. Летом 2014 года небольшая группа бойцов "Азова" принимала участие в освобождении Мариуполя от пророссийских сепаратистов. Насколько их участие было решающим установить трудно, но тот эпизод стал неотъемлемой частью имиджа, говорит Андреас Умланд. Осенью 2014 года батальон стал полком. Киевские власти решили интегрировать националистов в госструктуры.

Боец "Азова" в Мариуполе, сентябрь 2014 ФОТО: DW

"Полк "Азов" - полностью официальная сила украинского правительства", - отметил Адриен Нонжон. По его словам, он был "деполитизирован". По данным украинских СМИ, незадолго до войны РФ против Украины "Азов" насчитывал около тысячи бойцов, в его распоряжении были артиллерия и бронетехника.

После 2015 года возникло движение, ставшее политическим Крылом "Азова". Билецкий ушел с поста командира и основал с ветеранами партию "Национальный корпус", которая, однако, не имела успеха на выборах. По словам Адриена Нонжона, между полком и партией есть лишь неформальные связи. Сам Билецкий прошел в парламент по одномандатному округу, но после досрочных выборов 2019 года представителей партии там нет. После вторжении России в Украину Билецкий, по его собственным словам, воюет в районе Киева.

Подготовка для иностранных бойцов?

Миф вокруг "Азова" создавался в значительной степени усилиями российской пропаганды, говорит Андреас Умланд. При этом, по его словам, в 2014 году обвинения в мародерстве и некорректном поведении действительно звучали в адрес добровольческих батальонов, в том числе - "Азова". Адриен Нонжон говорит, что на войне "жестокость проявляется с обеих сторон, но радикалы в "Азове" находятся под контролем украинского МВД".

Западные журналисты писали бесчисленных статьи о полке, который пытался отмежеваться от обвинений в расизме и радикальном национализме. Удавалось не всегда. В 2019 году СМИ писали об инициативе в Конгрессе США внести "Азов" в список "террористических организаций". Этого не произошло. Сообщения о том, что в "Азове" якобы проходили подготовку тысячи иностранцев, Билецкий, выступая на украинском телевидении, отверг. По его словам, речь шла о сотнях иностранцев в украинской армии, в том числе структурах "Азова", половина из которых якобы были парамедиками.

Были связи у "Азова" и с правыми экстремистами в Германии, о чем со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос Левой партии сообщала DW. По словам Адриена Нонжона, в целом в полку много разных людей с разными взглядами, особенно это касается новобранцев, что усложняет обобщения. "Недавно я обнаружил, что там воюют азербайджанцы, что парадоксально, если считать, что бойцы "Азов" придерживаются ультраправых взглядов и якобы верят в превосходство белой расы".