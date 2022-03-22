ReTV: латгальская газета вышла с заголовком "В Лудзе ждут российские войска"

Заголовок вызвал определенный ажиотаж в обществе. Свою статью автор основала на разговоре, услышанном одной из читательниц газеты в магазине и описании Госполиции, как они заботятся о безопасности.

"Мы делаем нужную обществу работу, мы честные возбудители спокойствия. Мы ничего не нарушили. Мы рискуем своей безопасностью, поскольку газета получает угрозы", - говорит Лайма Линужа, редактор Ludzas Zeme.

Медиа-исследователь Анда Рожукалне признает ReTV, что дискуссию о настроениях в Лудзе нужно развивать, но выбор заголовка не заслуживает похвалы. "Журналист должен не повторять подобные заявления (фактически слухоподобные), а пытаться их проверить. Можно, конечно, опубликовать: "Наш читатель сказал то-то и то-то. Мы попытались проверить. Удалось проверить то и то, не удалось - то и то". Но оставлять такие общие заголовки означает неадекватно волновать читателей".

Илья Козин, глава Латвийской ассоциации журналистов, сказал: "Обоснованиеи, чтобы опубликовать нечто подобное, должно быть что-то серьезнее - например, социологические опросы, где большинство людей действительно говорят, что хотят входа российских войск. Нет признаков, что что-то подобное было сделано. Так что этот заголовок больше в сторону "кликбейта".

В то же время больший резонанс вызвала статья редактора Ludzas Zemes "Латгалию не отдадим! Не надейтесь". В ней журналист предупреждает о пророссийских и неосуждающих войну в Украине настроениях общества на границе. Пример - звонок в редакцию с просьбой разместить в газете объявление с выражением поддержки и благодарности Владимиру Путину. Лолита Чигане: "До конца года стану подписчиком Ludzas Zemes. Спасибо вам и вашей газете за вашу позицию!"

Редактор подтверждает ReTV - и ей, и коллективу редакции угрожали.

Она также объяснила, почему был выбран именно такой громкий заголовок. "Мы поднимаем переполох. Хотим, чтобы не только в Лудзе общество увидело печальную реальность, но и в Риге и в соответствующих силовых структурах", - подчеркивает Лайма Линужа.