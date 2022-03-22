Как справиться с агрессией и злостью?

Испытывать агрессию и злость - нормально?

Испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции вполне нормально, однако нужно быть более внимательными и уметь распознавать и понимать их, поскольку, если их игнорировать или подавлять, они также могут негативно повлиять на физическое здоровье.

"Подавляемые в течение долгого времени эмоции могут привести к различным психосоматическим заболеваниям, проявляемым в таких физических ощущениях, как головные боли, желудочно-кишечные расстройства, недомогание. Чтобы научиться принимать эмоции, нужно думать о них как о предвестниках - они не "хорошие", не "плохие", и, хоть иногда и могут вызывать неприятные чувства, они несут очень ценную информацию", - объясняет специалист по здоровью общества и магистр медицинских наук Инета Ванага.

Эмоции указывают на основные потребности и желания человека, и если они не удовлетворены, мы испытываем такие негативные эмоции, как печаль, ненависть, подавленность, страх.

Как же пережить эти эмоции?

Еще в прошлом году, говоря о самоизоляции, практикующий психолог и психотерапевт Евгения Раевская рекомендовала справляться с агрессией так:

"Если вы долгое время находитесь в четырех стенах, в самоизоляции, вас многое начинает злить и раздражать, а выплеснуть энергию некуда, то в этом случае надо что-то придумать. Например, взять подушку, представить, что это ненавистный коронавирус, и хорошенько его отметелить. Как бы это ни выглядело смешно, это на самом деле очень помогает. Потому что на одном полюсе находятся тревога и страх, а на другом - агрессия. И есть две стратегии поведения - бей или беги. Бежим мы, когда сталкиваемся со страхом и тревогой, а агрессия требует стратегии "бей". Но не в том смысле, что надо кого-то реально побить, а просто сбросить агрессивную энергию: потопать ногами, разорвать и скомкать бумагу, поорать в подушку или поколотить боксерскую грушу".

Так, многие специалисты рекомендуют справляться с гневом именно так - покричать в подушку, хлопнуть дверью, поругаться себе под нос (не подбирая выражений), выписать на листе бумаги все чувства, а затем порвать и выбросить.

Еще один способ дать эмоциям выйти наружу - физическая нагрузка. Лучше всего помогает бороться с приступами гнева спорт. Ходите в зал? Ходите чаще! Чувствуете гнев прямо сейчас? Можно присесть 50 раз, ударить кулаком в стену, сломать карандаш и так далее.

Как предотвратить вспышки агрессии

Издание Harper's Bazaar рекомендует следующие возможности выхода агрессии, чтобы она не накапливалась:

1. Принятие эмоции. Вы имеете полное право злиться, быть недовольным или обидеться. Но это не значит, что вы можете ударить или оскорбить кого-то. Это значит заметить в себе это чувство и просто позволить ему быть.

2. Понять свою эмоцию. Начать с того, чтобы проговаривать свои чувства в моменте самому себе.

3. Делиться своими чувствами: просто говорить о своих чувствах, не оскорбляя и не нападая на другого.

4. Говорить о своих чувствах в принципе, вообще. В идеале - психотерапевту, который умеет взаимодействовать с чувствами другого. Даже разовые сессии с психологом - хорошая поддержка.

5. Уделить ежедневное время для агрессии. Определить для себя какой-то конкретный интервал времени, когда вы будете проговаривать или выписывать все негативные чувства за прошедший день, все, что вас разозлило.