Как справиться с агрессией и злостью?
"Справляться с агрессией" совсем не означает сдерживать себя - сжать кулаки и молча терпеть. Собрали советы, как справляться с агрессией с пользой для своего ментального здоровья и безопасности окружающих.
"Справляться с агрессией" совсем не означает сдерживать себя - сжать кулаки и молча терпеть. Собрали советы, как справляться с агрессией с пользой для своего ментального здоровья и безопасности окружающих.
Испытывать агрессию и злость - нормально?
Испытывать как положительные, так и отрицательные эмоции вполне нормально, однако нужно быть более внимательными и уметь распознавать и понимать их, поскольку, если их игнорировать или подавлять, они также могут негативно повлиять на физическое здоровье.
"Подавляемые в течение долгого времени эмоции могут привести к различным психосоматическим заболеваниям, проявляемым в таких физических ощущениях, как головные боли, желудочно-кишечные расстройства, недомогание. Чтобы научиться принимать эмоции, нужно думать о них как о предвестниках - они не "хорошие", не "плохие", и, хоть иногда и могут вызывать неприятные чувства, они несут очень ценную информацию", - объясняет специалист по здоровью общества и магистр медицинских наук Инета Ванага.
Эмоции указывают на основные потребности и желания человека, и если они не удовлетворены, мы испытываем такие негативные эмоции, как печаль, ненависть, подавленность, страх.
Как же пережить эти эмоции?
Еще в прошлом году, говоря о самоизоляции, практикующий психолог и психотерапевт Евгения Раевская рекомендовала справляться с агрессией так:
"Если вы долгое время находитесь в четырех стенах, в самоизоляции, вас многое начинает злить и раздражать, а выплеснуть энергию некуда, то в этом случае надо что-то придумать. Например, взять подушку, представить, что это ненавистный коронавирус, и хорошенько его отметелить. Как бы это ни выглядело смешно, это на самом деле очень помогает. Потому что на одном полюсе находятся тревога и страх, а на другом - агрессия. И есть две стратегии поведения - бей или беги. Бежим мы, когда сталкиваемся со страхом и тревогой, а агрессия требует стратегии "бей". Но не в том смысле, что надо кого-то реально побить, а просто сбросить агрессивную энергию: потопать ногами, разорвать и скомкать бумагу, поорать в подушку или поколотить боксерскую грушу".
Так, многие специалисты рекомендуют справляться с гневом именно так - покричать в подушку, хлопнуть дверью, поругаться себе под нос (не подбирая выражений), выписать на листе бумаги все чувства, а затем порвать и выбросить.
Еще один способ дать эмоциям выйти наружу - физическая нагрузка. Лучше всего помогает бороться с приступами гнева спорт. Ходите в зал? Ходите чаще! Чувствуете гнев прямо сейчас? Можно присесть 50 раз, ударить кулаком в стену, сломать карандаш и так далее.
Как предотвратить вспышки агрессии
Издание Harper's Bazaar рекомендует следующие возможности выхода агрессии, чтобы она не накапливалась:
1. Принятие эмоции. Вы имеете полное право злиться, быть недовольным или обидеться. Но это не значит, что вы можете ударить или оскорбить кого-то. Это значит заметить в себе это чувство и просто позволить ему быть.
2. Понять свою эмоцию. Начать с того, чтобы проговаривать свои чувства в моменте самому себе.
3. Делиться своими чувствами: просто говорить о своих чувствах, не оскорбляя и не нападая на другого.
4. Говорить о своих чувствах в принципе, вообще. В идеале - психотерапевту, который умеет взаимодействовать с чувствами другого. Даже разовые сессии с психологом - хорошая поддержка.
5. Уделить ежедневное время для агрессии. Определить для себя какой-то конкретный интервал времени, когда вы будете проговаривать или выписывать все негативные чувства за прошедший день, все, что вас разозлило.
6. Попробовать разобраться, что вызвало такие чувства, задать себе вопросы: что конкретно меня разозлило? Когда это произошло? Какая ситуация была первопричиной таких чувств? Почему эта ситуация вызывала такие эмоции? На что из прошлого эта ситуация похожа? Что мне могло бы помочь снизить напряжение? Что я могу сделать для этого?