Кариньш: "9 мая - не что иное, как прославление оккупации нашей страны"

"9 мая - не что иное, как прославление оккупации нашей страны. Это можно называть как угодно, но это факты", - заявил премьер в передаче 900 sekundes.

Он напомнил, что 8 мая во всем мире, в том числе и в Латвии, чтят память жертв Второй мировой войны. К тому же сейчас в Украине идет война - война против демократии, фактически война против нашего общества.

потому что восхваляется государство, которое ведет войну", - подчеркнул премьер, призвав почтить память павших 8 мая, когда все могут быть едины в своих эмоциях.

"Возможно, это могло бы быть решением, потому что непонятно, что думает каждое самоуправление. Я понимаю, что некоторые могут бояться принимать то или иное решение", - ответил Кариньш на вопрос о том, не следует ли запретить празднование 9 мая централизованно, на государственном уровне.

Премьер также призвал помнить, что Латвия - не окраина Российской империи, а свободная и демократическая страна со своим языком, своими традициями и своей гордостью.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс написал в Twitter, что 9 мая - праздник страны-агрессора России, а не праздник Латвии.

По мнению Левитса, празднование 9 мая будет означать поддержку международного преступления, а это недопустимо.