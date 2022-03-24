В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

В Киеве погибла российская журналистка Оксана БаулинаДополнено
Российская журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве, пишет "Медуза".
Российская журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве, пишет "Медуза".
Как сообщает The Insider, Оксана Баулина находилась в Киеве по редакционному заданию. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками в Киеве и попала под новый ракетный обстрел.
Ей было 42 года.
Оксана Баулина ранее работала с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, где создала канал "Навальный LIVE", в "Открытой России", также сотрудничала с Радио Свобода и "Медиазоной", пишет Русская служба BBC.
После того как ФБК признали экстремистской организацией в России, журналистка покинула страну.
Начато уголовное дело
Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело в связи с гибелью российской журналистки Оксаны Баулиной, пишет "Медуза".
Дело расследуется по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.
В общей сложности в ходе российского вторжения в Украину погибли уже по меньшей мере пять журналистов.
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