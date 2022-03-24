В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина

Как сообщает The Insider, Оксана Баулина находилась в Киеве по редакционному заданию. Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками в Киеве и попала под новый ракетный обстрел.

Вместе с ней погиб еще один гражданский, также ранены и госпитализированы двое сопровождавших ее людей.

Ей было 42 года.

Оксана Баулина ранее работала с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, где создала канал "Навальный LIVE", в "Открытой России", также сотрудничала с Радио Свобода и "Медиазоной", пишет Русская служба BBC.

После того как ФБК признали экстремистской организацией в России, журналистка покинула страну.

Начато уголовное дело

Офис генпрокурора Украины завел уголовное дело в связи с гибелью российской журналистки Оксаны Баулиной, пишет "Медуза".

Дело расследуется по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

В общей сложности в ходе российского вторжения в Украину погибли уже по меньшей мере пять журналистов.