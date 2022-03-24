Поджоги украинских машин и попытка изнасилования беженки: начаты уголовные процессы

Он рассказал, что всего получено более 1000 сигналов о возможной агрессии в связи с начатой Россией войной в Украине.

"Если мы отсеем зерна от плевел, то примерно по 30 случаям начаты ведомственные проверки, есть восемь уголовных и около 30 административных процессов, в основном о мелком хулиганстве", - сказал Рукс.

"Я не сказал бы, что есть явные выступления против украинских беженцев, определенно нет, возможно, в соцсетях люди иногда это обостряют. Есть три случая поврежденных автомобилей, три уголовных процесса. В четырех случаях украинские флаги были украдены или сожжены", - пояснил Рукс.

Также расследуется дело о попытке изнасилования рижанином 1955 года беженки из Украины, которая жила с ним примерно неделю.

Эти люди являются между собой дальними родственниками.

Министр внутренних дел Мария Голубева заявила в среду журналистам в Даугавпилсе, что в Латвии не наблюдается широкомасштабной агрессии в связи с начатой Россией войной в Украине и в целом "латвийское общество стабильно ".