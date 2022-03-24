Какие лекарственные травы особенно полезны весной?

Помимо особо повышенного уровня стресса, весна приносит с собой целый ряд непрятных "сюрпризов". С приходом долгожданной весны многие начинают испытывать сонливость, слабость, недомогание и апатию, тяжесть в ногах, повышенную нервоз-ность, обостряются хронические заболевания, ухудшается аппетит. Все это симптомы весеннего авитаминоза. Кроме всего этого "букета" имеются и внешние проявления витаминного дефицита, в частности: бледность кожных покровов, шелушение и сухость кожи, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей. Нередко, благодаря витаминной недостаточности происходят гормональные сбои, и симптомы весеннего авитаминоза пополняются проблемами с нарушениями менструального цикла, появлением прыщей и угрей на лице и по всему телу.

"Весной, когда организму не хватает витаминов и чувствуется общая усталость, очень полезна хвоя - сосновая, еловая, можно можжевельника, - рассказывает травница Кристина Шишлова. - Берем свежую хвою, кладем в блендер, добавляем воды и полу-чаем зеленую массу, которую процеживаем через сито. Полученную зеленую воду - пьем. Там природный витамин С - именно такой, какой нам нужен, эфирные масла, которые очень не нравятся вирусам".

Лекарственные растения, обладающие седативным действием, в отличие от препаратов с "химическим" составом, воздействуют на организм мягко, не вызывают привыкания, сонливости и вялости. Природа может подарить безопасное спокойствие, но какие именно успокаивающие травы использовать с этой целью?

Самыми эффективными природными средствами для борьбы со стрессами и для предотвращения сердечно-сосудистых проблем остаются валериана, пустырник и боярышник.

"Для правильного использования этих трав лучше всего посоветоваться со специалистами, - рассказывает травница Кристина Шишлова. - Важна дозировка. Пустырник немного понижает давление и расширяет сосуды головного мозга. А валериана успокаивает, но сужает сосуды головного мозга..."

Валериана

Валериана издавна известна как успокаивающее средство для нервной системы, кото-рое снижает нервное напряжение. Растение снижает рефлекторную возбудимость в центральных отделах нервной системы, усиливая тормозные процессы в нейронах корковых и подкорковых структур головного мозга.

В корнях валерианы обнаружено около 100 веществ, они содержат эфирное масло, дубильные вещества, сахара, органические кислоты (муравьиную, уксусную, яблочную, стеариновую, пальмитиновую и др.), гликозиды, полисахариды, органические кислоты. Настойка из валерианы снижает продолжительность засыпания и частоту ночных про-буждений. Увеличивается длительность сна, а также улучшается качество ночного от-дыха в целом. Также снижает давление, нормализует сердцебиение, обладает спазмо-литическим эффектом.

Боярышник

Плоды боярышника благоприятно воздействуют на сердечную мышцу и центрально-нервной системы, обладают мягким успокоительным действием, снимают напряжение, уменьшают частоту сердечных сокращений, улучшают коронарное кровообращение.

Важно то, что содержатся ценные вещества во всем растении, включая плоды, листья, цветы и даже кору растения. Настой плодов боярышника обладает многими полезны-ми свойствами, оказывает кардиотоническое, спазмолитическое и умеренное седативное действие, проявляет гипотензивные свойства, успокаивает центральную нервную систему, усиливает сокращение сердечной мышцы, регулирует сердцебиение.

Пустырник