Чт, 24.03.2022
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авторы латвийского сайта "Миротворец"

Какие лекарственные травы особенно полезны весной?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Valentina_G

Весна в этом году, помимо традиционной нехватки витаминов и ослабления иммунитета, принесла с собой много тревог и переживаний. Все это негативно отражается как на общем самочувствии, так и обостряются хронические болезни, прежде всего страдают люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Чем в этой ситуации нам может помочь природа?

Любые конфликты - это огромный стресс, а если речь идет о военных действиях, то вполне нормально испытывать тревогу и страх. Главное - научиться справляться с ни-ми и постараться избежать глубоких психологических травм. Весна в этом году особен-но бьет по нервам и как следствие - наблюдается обострение сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронических болячек. Мудрая природа готова нас поддержать в это сложный период, но как отмечает травница из Ливанского края, владелица эко-поселка Кристина Шишлова, необходимо правильно разобраться в своем состоянии и знать все особенности лечебных даров, которые хранятся в кладовой у матушки-природы.

Недавнее исследование опубликованное в медицинском журнале AMA Network Open, издаваемом Американской медицинской ассоциацией, показало, что у взрослых, кото-рые регулярно испытывали сильный стресс, вероятность развития сердечнососудистых заболеваний, риск возникновения инфаркта и инсульта выше на целых 30%.

Стресс на каждого человека действует по-своему и реакция организма разная: у кого-то появляются проблемы с пищеварением, кто-то начинает напряженно себя чувствовать, у других начинаются проблемы с сердцем. Поэтому, прежде чем обратиться к помощи лекарственных трав, следует понять - как именно стресс подействовал на вас. Это поможет подобрать правильное растение.

Помимо особо повышенного уровня стресса, весна приносит с собой целый ряд непрятных "сюрпризов". С приходом долгожданной весны многие начинают испытывать сонливость, слабость, недомогание и апатию, тяжесть в ногах, повышенную нервоз-ность, обостряются хронические заболевания, ухудшается аппетит. Все это симптомы весеннего авитаминоза. Кроме всего этого "букета" имеются и внешние проявления витаминного дефицита, в частности: бледность кожных покровов, шелушение и сухость кожи, выпадение и ломкость волос, хрупкость ногтей. Нередко, благодаря витаминной недостаточности происходят гормональные сбои, и симптомы весеннего авитаминоза пополняются проблемами с нарушениями менструального цикла, появлением прыщей и угрей на лице и по всему телу.

"Весной, когда организму не хватает витаминов и чувствуется общая усталость, очень полезна хвоя - сосновая, еловая, можно можжевельника, - рассказывает травница Кристина Шишлова. - Берем свежую хвою, кладем в блендер, добавляем воды и полу-чаем зеленую массу, которую процеживаем через сито. Полученную зеленую воду - пьем. Там природный витамин С - именно такой, какой нам нужен, эфирные масла, которые очень не нравятся вирусам".

Лекарственные растения, обладающие седативным действием, в отличие от препаратов с "химическим" составом, воздействуют на организм мягко, не вызывают привыкания, сонливости и вялости. Природа может подарить безопасное спокойствие, но какие именно успокаивающие травы использовать с этой целью?

Самыми эффективными природными средствами для борьбы со стрессами и для предотвращения сердечно-сосудистых проблем остаются валериана, пустырник и боярышник.

"Для правильного использования этих трав лучше всего посоветоваться со специалистами, - рассказывает травница Кристина Шишлова. - Важна дозировка. Пустырник немного понижает давление и расширяет сосуды головного мозга. А валериана успокаивает, но сужает сосуды головного мозга..."

Валериана

Валериана издавна известна как успокаивающее средство для нервной системы, кото-рое снижает нервное напряжение. Растение снижает рефлекторную возбудимость в центральных отделах нервной системы, усиливая тормозные процессы в нейронах корковых и подкорковых структур головного мозга.

В корнях валерианы обнаружено около 100 веществ, они содержат эфирное масло, дубильные вещества, сахара, органические кислоты (муравьиную, уксусную, яблочную, стеариновую, пальмитиновую и др.), гликозиды, полисахариды, органические кислоты. Настойка из валерианы снижает продолжительность засыпания и частоту ночных про-буждений. Увеличивается длительность сна, а также улучшается качество ночного от-дыха в целом. Также снижает давление, нормализует сердцебиение, обладает спазмо-литическим эффектом.

Боярышник

Плоды боярышника благоприятно воздействуют на сердечную мышцу и центрально-нервной системы, обладают мягким успокоительным действием, снимают напряжение, уменьшают частоту сердечных сокращений, улучшают коронарное кровообращение.

Важно то, что содержатся ценные вещества во всем растении, включая плоды, листья, цветы и даже кору растения. Настой плодов боярышника обладает многими полезны-ми свойствами, оказывает кардиотоническое, спазмолитическое и умеренное седативное действие, проявляет гипотензивные свойства, успокаивает центральную нервную систему, усиливает сокращение сердечной мышцы, регулирует сердцебиение.

Пустырник

Пустырник успокаивает и нормализует давление. Показан при повышенной возбуди-мости, тахикардии, неврозе, неврастении, бессоннице. В составе этой травы присутствуют алкалоиды, сапонины, флавоноиды, эфирные масла, минералы, аскорбиновая кислота, каротин, гликозиды.

Пустырник оказывает успокаивающее действие: приводит в покой нервную систему, помогает избавиться от беспричинных страхов и тревоги, облегчает состояние человека при стрессе, сводит к минимуму негативные последствия депрессий. Также пустырник благотворно воздействует на сердце, может понизить высокое давление, уменьшает количество холестерина в сосудах, стимулирует работу желудка и кишечника.

Как отмечают экcперты, боярышник, пустырник и валериана, и их комбинации, усиливают стрессоустойчивость, улучшают функционирование сердца и кровотока, особенно при нервном напряжении. Особенно эффективно и глубоко они раскрывают свои лекарственные свойства при объединении в настойку на базе этанола. Основные пре-имущества травяных настоек на спирту (этаноле), заключаются в том, что он является хорошим растворителем, поэтому в настойке гораздо больше активных ингредиентов, чем если бы мы настаивали травы на воде.

Травница для успокоения нервов и снятия тревоги рекомендует медитацию и не сидеть без дела. "Не знаю, как в городах, но у нас в деревне, где я живу, всегда руки чем-то заняты - вяжем салфетки, строгаем ложки и т.д., некогда волноваться, - говорит Кристине Шишлова. - Надо концентрироваться на какой-то работе, это успокаивает ум..."

Природа всегда готова оказать нам помощь и мы должны быть ей благодарны за это, но надо помнить, что при любых неприятных ощущениях или симптомах, особенно в столь непростой период, необходимо обращаться за консультацией к семейному врачу или фармацевту.

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