Дневник украинки. Как Виктория из Каховки стала глазами RUS TVNET

Страшная ночь 24 февраля

Девушка в слезах начала звонить родителям, которые проживают в селе в 40 км от города. Семья хотела ехать к родителям, но папа Вики сказал им оставаться в городе - ведь неизвестно, где будет лучше.

Вика позвонила младшей сестре, чтобы та пришла к ней. Затем собрала все самое необходимое и ценное, конечно, в слезах. Из дальнейших действий - снятие наличных и закупка продуктов в магазине. Уже ранним утром у банкоматов и магазинов выстроились большие очереди. Украинка признается, что никогда бы не подумала, что будет "брать все, что глаза видят", ведь сосредоточиться было трудно - на фоне все время были слышны взрывы. Так в корзине Вике оказались продукты с долгим сроком хранения: халва, сгущенка, батончики, хлебцы, пюре, сухарики, печенье, детское питание. "Главным было, чтобы ребенок был сыт".

Практически месяц войны

20 марта мы получили от Вики это сообщение:

"У меня на территории в 500 метрах от моего дома русские захватили здание. Что будет дальше - не знаю. Будут контролировать город, скорее всего. Руки трясутся. Очень страшно. Лазят по городу. Будет ли связь/интернет - не знаю. Предупредила просто.

Они (российские военные) выгнали местных, которые следили за правопорядком в городе. И захватили это помещение. Подружка живет напротив этого здания. Скинула фото":

ФОТО: Подруга Вики из Украины

21 марта Вика вышла на связь:

"У нас целый день не было связи и интернета. Глушили. Сейчас (интернет) появился, но не знаю, надолго ли. Я не знаю, как я пока буду работать. У меня сегодня горела наша квартира. За час прогулки с доней на улице что-то с проводкой случилось. Захожу за водичкой доне, а все в дыму. Интернета не было. То пока третий пост не сделала. И пока живу не дома. У сестры. То не знаю, как дальше смогу работать. Буду пытаться. Сегодня выстрелы весь день, но мы пока без подвалов. Плюс надо пытаться убирать все в квартире". По словам Вики, никто не знает, из-за чего возник пожар - они спрашивали и у электриков, и у пожарных. Сейчас к ее будням на войне еще прибавилась уборка и ремонт квартиры.

23 марта

Мы получили видео от Вики о том, как в Каховке на данный момент обстоят дела - как в аптеках не хватает медикаментов, а в продуктовые магазины стоят очереди.

"Люди без работы... Остановилось все. Теперь у всех одна роль: занять очередь, найти лекарства, спасти пожилых людей от голода и помочь бродячим животным выжить".

Но 24 марта мы получили от нее очень теплое фото. На нем был местный парк, дети, голуби. Прислав фото, Вика лаконично, но очень правильно написала: "У нас есть и хорошие фотки. Война войной. Выстрелы есть. А жить надо".

Продолжение следует...