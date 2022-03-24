Среди беженцев также мужчины в расцвете сил. Почему?

Когда 24 февраля Россия начала войну в Украине, президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение. 15 марта оно было продлено до конца апреля. Военное положение в стране означает, что контроль над страной переходит к военным. В этот период могут быть ограничены различные права человека, например, возможность покинуть страну. На данный момент имеющим украинское гражданство мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.

Однако это не означает, что мужчины в зрелом возрасте являются чем-то необычным среди беженцев. Согласно законодательству, существует несколько исключений, позволяющих им покинуть страну. Например, отцам трех и более несовершеннолетних детей, одиноким отцам, имеющим на иждивении несовершеннолетнего ребенка, мужчинам, воспитывающим детей-инвалидов, опекунам, приемным родителям и другим лицам разрешен выезд, согласно информации, опубликованной Государственной пограничной службой Украины.

ФОТО: RE:CHECK/Государственная пограничная служба Украины

По данным Министерства внутренних дел (МВД), к началу этой недели (21 марта) в Латвию за помощью обратились 10 089 человек из Украины. Совершеннолетние мужчины составляют 13% от этого числа, причем, как утверждает представитель МВД Марис Зариньш, "мужчины в основном находятся в возрастной группе старше 60 лет".

То, что в Латвию приезжает мало молодых мужчин из Украины, подтверждает также представитель Рижской думы Эдите Матусевича. До 23 марта помощи в столице попросили 7670 украинцев. Среди них 358 человек в возрасте от 18 до 60 лет, т. е. менее 5%.

Следует отметить, что некоторые СМИ сообщили, что есть люди, которые пытаются обойти запрет на выезд. К примеру, британское СМИ The Guardian поговорило с человеком, который родился в Беларуси, принял украинское гражданство из-за работы и считает, что "это не моя война". Он хочет покинуть страну, но боится быть арестованным на границе. Он слышал, что другие платят контрабандистам, чтобы те помогли уехать.