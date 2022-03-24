За прославление военных преступлений РФ задержан администратор группы в Facebook

22 марта служба начала уголовный процесс в связи с публикациями в конкретной тематической группе, в которой СГБ констатировала активности, направленные на разжигание ненависти по отношению к латышам и украинцам.

Уголовный процесс начат по двум статьям уголовного закона - об оправдании преступлений против мира и восхвалении военных преступлений и разжигании национальной и этнической вражды, используя автоматизированные системы передачи данных.

В четверг в рамках уголовного процесса СГБ провела процессуальные действия на объекте в Риге, в ходе чего был задержан один человек.

Задержанное лицо - создатель и администратор упомянутой тематической группы, в результате деятельности которого неограниченному числу людей было доступно содержание, оправдывающее и прославляющее совершаемые вооруженными силами РФ военные преступления в Украине.

У упомянутой группы более 25 000 подписчиков, более того, ее содержимое доступно всем пользователям Facebook.

Расследование по этому делу продолжается.

Таким образом, СГБ расследует уже семь уголовных процессов в связи с выражением поддержки агрессии России в Украине. Всего по этим делам задержаны восемь человек.

Один из задержанных - пророссийский латвийский блогер Кирилл Федоров. Кроме того, дело заведено против задержанной 16 марта у памятника Свободы женщины.

По другому делу суд 9 марта применил меру пресечения в виде ареста к Алвису Василевскису, который подозревается в оправдании реализуемых Россией военных преступлений, а ранее был известным ковид-отрицателем. Он является и одним из четырех представителей "центра духовного развития и оздоровления DVS Urantija", которым также инкриминируется оправдание военных преступлений в России. LTV сообщало, что один из четверки - отец Айвиса, Вентис Василевскис.