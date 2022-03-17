Штраф 350 евро и уголовный процесс за оправдание агрессии РФ

В СГБ сообщили, что уголовный процесс начат на основании имеющейся у службы информации о том, что указанная женщина публично совершала действия, оправдывающие и прославляющие военную агрессию российских вооруженных сил на Украине. Уголовным законом за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф.

Женщина была задержана полицией у памятника Свободы в Риге 16 марта во время мероприятия памяти легионеров.

В рамках уголовного процесса СГБ провела неотложные процессуальные действия на связанных с задержанной объектах в Риге и в еще одном населенном пункте Латвии.

В Госполиции также подтвердили агентству ЛЕТА, что к женщине применен максимальный административный штраф в размере 350 евро в соответствии с нормой о нарушении порядка организации и проведения митингов, шествий и пикетов.

Как сообщалось, шествие памяти латышских легионеров 16 марта прошло без инцидентов, но к памятнику Свободы пришла женщина, ставшая популярной в социальных сетях из-за того, что отправилась в магазин с сумкой для покупок с символом "Z", который использует российская армия в войне против Украины. На шествии ее одежду украшал пришитый к груди российский флажок.