RT сообщил о найденных медалях "За взятие Крыма". Создателей фейка подвело знание украинского языка

Так, в четверг, 24 марта, телеканал RT сообщил об обнаруженных в Херсоне медалях "За взятие Крыма". По мнению распространителей этой новости, Украина заранее готовила нападение на Крым и даже предварительно подготовила медали, чтобы таким образом якобы отпраздновать возвращение аннексированного полуострова.

Однако советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил с заявлением, что

"государственные документы", похоже, готовил тот, кто ни разу не имел отношения к государственному документообороту Украины. И это видно невооруженным глазом.

Как отмечает "Настоящее время", в документах указано, что награда производится "наказом". Слово "наказ" действительно существует в украинском языке и означает оно "приказ" - военный или бюрократический внутри ведомств. В свою очередь, все награждения президента Украины производятся, как и в России, указом.

Во-вторых, на фотографиях "документов" видны инициалы Зеленского - В. А., то есть как в русской транслитерации его имени, Владимир Александрович. В свою очередь, по-украински его имя пишется "Володимир Олександрович", то есть инициалы должны быть "В. О.". Геращенко отметил, что в официальных документах главу государства так и вовсе подписывают как "В. Зеленский".

Издание "Настоящее время" отмечает, что идею с медалями авторы фейка придумали не сами -

в 2014 году медали "За возвращение Крыма!" с датой этого "возвращения" были одним из важных доказательств присутствия российских войск при аннексии полуострова.

Однако тогда медали существовали на самом деле, ими действительно были награждены люди. Впоследствии и присутствие войск в момент "референдума" в России тоже признали.

Телеканал RT распространенное сегодня сообщение никак не комментировал и не опровергал. В первоначальном посте в Telegram-канале корпорации приписано, что у журналистов нет подтверждений или опровержений подлинности опубликованных фото.