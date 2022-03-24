Чт, 24.03.2022
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Мстислав Чернов, журналист
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RT сообщил о найденных медалях "За взятие Крыма". Создателей фейка подвело знание украинского языка

Жители Херсона протестуют против российского вторжения ФОТО: Reuters/ScanPix

Российское телевидение продолжает "кормить" жителей России пропагандой. Однако на этот раз, чтобы разоблачить очередной фейк российских государственных СМИ, оказалось достаточно хотя бы немного знать украинский язык, сообщает "Настоящее время".

Так, в четверг, 24 марта, телеканал RT сообщил об обнаруженных в Херсоне медалях "За взятие Крыма". По мнению распространителей этой новости, Украина заранее готовила нападение на Крым и даже предварительно подготовила медали, чтобы таким образом якобы отпраздновать возвращение аннексированного полуострова.

Однако советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил с заявлением, что

"государственные документы", похоже, готовил тот, кто ни разу не имел отношения к государственному документообороту Украины. И это видно невооруженным глазом.

Как отмечает "Настоящее время", в документах указано, что награда производится "наказом". Слово "наказ" действительно существует в украинском языке и означает оно "приказ" - военный или бюрократический внутри ведомств. В свою очередь, все награждения президента Украины производятся, как и в России, указом.

Во-вторых, на фотографиях "документов" видны инициалы Зеленского - В. А., то есть как в русской транслитерации его имени, Владимир Александрович. В свою очередь, по-украински его имя пишется "Володимир Олександрович", то есть инициалы должны быть "В. О.". Геращенко отметил, что в официальных документах главу государства так и вовсе подписывают как "В. Зеленский".

Издание "Настоящее время" отмечает, что идею с медалями авторы фейка придумали не сами -

в 2014 году медали "За возвращение Крыма!" с датой этого "возвращения" были одним из важных доказательств присутствия российских войск при аннексии полуострова.

Однако тогда медали существовали на самом деле, ими действительно были награждены люди. Впоследствии и присутствие войск в момент "референдума" в России тоже признали.

Телеканал RT распространенное сегодня сообщение никак не комментировал и не опровергал. В первоначальном посте в Telegram-канале корпорации приписано, что у журналистов нет подтверждений или опровержений подлинности опубликованных фото.

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