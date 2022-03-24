Водитель BMW перепутал педали и протаранил ворота станции CSDD

Затянулось оно по той причине, что водитель, заезжая в бокс для проверки двигателя, перепутал педали, неожиданно ускорился и врезался в подъемные ворота станции.

Представитель станции техосмотра Микус Дукурс передаче Degpunktā телеканала TV3 рассказал, что, по словам водителя BMW, тот просто выбрал неправильную скорость, из-за чего и произошло столкновение. Пострадавших в результате этого инцидента нет, так как согласно инструкциям безопасности, если на автомобиле на станцию заезжает сам клиент, работник станции должен стоять в стороне, а не спереди, сзади или между автомобилями.

В этот раз водитель отделялся смесью чувств вины и стыда, так как нанесенный машине ущерб не был столь значительным, чтобы не позволять участвовать в дорожном движении. В результате, после проверки узлов автомобиля водитель заветную наклейку техосмотра все-таки получил.

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