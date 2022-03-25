ЧИТАТЬ
Война в Украине. День 30-й. Главное
СТАТЬЮ
Разрушенное здание администрации Харькова
Минобороны России после долгого молчания обновило список своих потерь, а Украине удалось вернуть под контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы. США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России. Горсовет Мариуполя сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. Таковы главные новости Украины за 30-й день.
Галерея: Украина 23 марта
Подробнее о событиях 29-го дня войны - читайте здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!