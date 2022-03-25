​Минобороны России после долгого молчания обновило список своих потерь, а ​Украине удалось вернуть под контроль города и оборонительные позиции восточнее Киева на расстоянии до 35 км от столицы. США и ЕС подписали соглашение о поставках сжиженного газа, призванное снизить зависимость от России. Горсовет Мариуполя сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек. Таковы главные новости Украины за 30-й день.