В Каугури вандалы украли и сожгли флаг Украины

В понедельник, 21 марта, в социальной сети Facebook на странице центра было размещено сообщение о краже флага. В сообщении был также призыв отдать флаг и осознавать, что за проявление неуважения применяется наказание. Вандализм зафиксирован видеокамерами.

Запись вскоре прокомментировало много людей, и мнения о подобном проявлении поддержки разделились. Затем в комментариях появилась фотография, на которой женщина, прогуливаясь с собакой, нашла флаг на земле. Принадлежит ли он Каугурскому центру здоровья или кому-то еще, неизвестно.

Поскольку часть комментаторов была особенно возмущена, возможно, это послужило причиной того, что из социальных сетей запись о краже флага исчезла.

Как отметил начальник участка Юрмальской полиции Янис Целминьш, после кражи флага констатировано его сожжение. В Юрмальском участке в связи с данным инцидентом начат уголовный процесс и в настоящее время проводится расследование.

Degpunktā связалось с Каугурским центром здоровья, но комментировать произошедшее они отказались, оставив рассмотрение кражи в ведении полиции. В четверг, 24 марта, у здания на улице Райня был поднят новый флаг Украины.