Пт, 25.03.2022
Договор в евро. Я не представляю, как мы могли бы платить иным способом, в другой валюте. Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze
Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

В Каугури вандалы украли и сожгли флаг Украины

ФОТО: rospoint/Shutterstock

Из Центра здоровья в Каугури был украден украинский флаг, висевший у здания центра. Это не единственный случай, когда люди в Латвии обращают свой гнев непосредственно против украинской символики, которая используется для выражения поддержки Украине в войне против России, сообщает передача Degpunktā.

В понедельник, 21 марта, в социальной сети Facebook на странице центра было размещено сообщение о краже флага. В сообщении был также призыв отдать флаг и осознавать, что за проявление неуважения применяется наказание. Вандализм зафиксирован видеокамерами.

Запись вскоре прокомментировало много людей, и мнения о подобном проявлении поддержки разделились. Затем в комментариях появилась фотография, на которой женщина, прогуливаясь с собакой, нашла флаг на земле. Принадлежит ли он Каугурскому центру здоровья или кому-то еще, неизвестно.

Поскольку часть комментаторов была особенно возмущена, возможно, это послужило причиной того, что из социальных сетей запись о краже флага исчезла.

Как отметил начальник участка Юрмальской полиции Янис Целминьш, после кражи флага констатировано его сожжение. В Юрмальском участке в связи с данным инцидентом начат уголовный процесс и в настоящее время проводится расследование.

Degpunktā связалось с Каугурским центром здоровья, но комментировать произошедшее они отказались, оставив рассмотрение кражи в ведении полиции. В четверг, 24 марта, у здания на улице Райня был поднят новый флаг Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back