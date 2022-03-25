Тимати, Боярский, Безруков: в список "нежелательных" включены еще шесть россиян

Он отметил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и добавил, что в дальнейшем список будет дополняться.
Позже министр назвал этих шестерых. Ими оказалсиь: рэпер Тимур Юнусов (Тимати), актеры Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, ведущий Игорь Угольников и певица Юлия Чичерина.
Напомним, что ранее в список нежелательных лиц были включены 25 российских знаменитостей: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.
Как подчеркнул LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже почти месяц и в которой каждый день в результате жестоких действий российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает коллективную ответственность за эти преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается.
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