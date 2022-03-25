Тимати, Боярский, Безруков: в список "нежелательных" включены еще шесть россиян

Он отметил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, и добавил, что в дальнейшем список будет дополняться.

Par kara propagandu un agresijas pret Ukrainu atbalstīšanu un saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, 6 Krievijas Federācijas pilsoņi iekļauti Latvijai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Saraksts tiks papildināts arī turpmāk — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 25, 2022

Позже министр назвал этих шестерых. Ими оказалсиь: рэпер Тимур Юнусов (Тимати), актеры Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, ведущий Игорь Угольников и певица Юлия Чичерина.

Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā iekļauti Krievijas Federācijas pilsoņi:

- Timurs Junusovs

- Marija Šukšina

- Mihails Bojarskis

- Sergejs Bezrukovs

- Igors Ugoļņikovs

- Jūlija Čičerina — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 25, 2022

Напомним, что ранее в список нежелательных лиц были включены 25 российских знаменитостей: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

Как подчеркнул LЕТА пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине, которая длится уже почти месяц и в которой каждый день в результате жестоких действий российских вооруженных сил гибнут украинские мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает коллективную ответственность за эти преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается.