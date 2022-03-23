В Латвию запрещен въезд 25 российским звездам

Политик отметил, что этим лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок и подчеркнул, что в дальнейшем список будет дополняться.

Как сообщил LETA пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, в соответствии с установившейся практикой имена лиц, включенных в список, не разглашаются.

По его словам, как упоминалось ранее, эти люди представляют российскую развлекательную и культурную сферу и выражают активную политическую поддержку многолетней агрессии российских властей против Украины.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Латвия решительно осуждает неспровоцированную и ничем не оправданную войну России в Украине, которая длится уже почти месяц и в которой каждый день в результате жестоких действий российских вооруженных сил гибнут мирные жители и солдаты. Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается.

Министр культуры Наурис Пунтулис призвал МИД включить в список нежелательных лиц более 20 артистов из России, которые участвовали в прокремлевском мероприятии на стадионе "Лужники", сообщила LETA советник министра по связям с общественностью Инга Васильева.

Васильева указала, что в список включены и те деятели культуры, которые до сих пор публично выражали поддержку незаконных военных действий России на территории Украины, что является нарушением международных норм и подлежит осуждению на самом высоком уровне.

Министр культуры предлагал включить в список нежелательных лиц Полину Гагарину, Сергея Жукова, Алексея Потехина, Тимура Юнусова (Тимати), Николая Расторгуева, Виталия Локтева, Александра Ерохина, Сергея Перегудова, Дмитрия Стрельцова, Алексея Тарасова, Павла Сучкова, Алексея Кантура, Наталью Подольскую, Владимира Машкова, Никиту Михалкова, Илзе Лиепу, Викторию Цыганову, Станислава Михайлова, Валерия Гергиева и др.

Ранее в черный список были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Владимир Жириновский.