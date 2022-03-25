В Мариуполе открыт штаб "Единой России"
Об открытии штаба сообщает местный городской совет со ссылкой на жителей города.
Об открытии штаба сообщает местный городской совет со ссылкой на жителей города.
Сообщается, что штаб открыт в помещении торгового центра "Метро". Его работники раздают партийные газеты, проводят агитацию за Россию, а также выдают сим-карты оператора "Феникс", который работает в ДНР.
Как сообщалось, глава ДНР Денис Пушилин, член "Единой России", сообщил в четверг, 24 марта, что прибыл в Мариуполь, чтобы проверить распределение гуманитарной помощи среди мирных жителей.
СМИ ДНР сообщали, что Пушилина сопровождали первый заместитель председателя Совета Федерации российского парламента, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин, который родился в Мариуполе.
По данным Украины, в Мариуполе, почти месяц осажденном и обстреливаемом российскими войсками, до сих пор не хватает продовольствия, воды и электричества примерно 100 000 человек.
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