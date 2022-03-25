В Мариуполе открыт штаб "Единой России"

Сообщается, что штаб открыт в помещении торгового центра "Метро". Его работники раздают партийные газеты, проводят агитацию за Россию, а также выдают сим-карты оператора "Феникс", который работает в ДНР.

Как сообщалось, глава ДНР Денис Пушилин, член "Единой России", сообщил в четверг, 24 марта, что прибыл в Мариуполь, чтобы проверить распределение гуманитарной помощи среди мирных жителей.

СМИ ДНР сообщали, что Пушилина сопровождали первый заместитель председателя Совета Федерации российского парламента, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин, который родился в Мариуполе.

По данным Украины, в Мариуполе, почти месяц осажденном и обстреливаемом российскими войсками, до сих пор не хватает продовольствия, воды и электричества примерно 100 000 человек.