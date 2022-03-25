Из-за войны: Рига приостанавливает членство в Ганзейском союзе

5 марта этого года Союз Ганзейских городов выступил с заявлением о том, что 17 городов в России и два в Беларуси останутся в составе союза. Ввиду беспрецедентной агрессии России против Украины и ее вторжения в суверенное государство, грубо нарушающее международное право, муниципалитет Риги присоединяется к городам Латвии и приостанавливает свое членство в союзе до дальнейшего уведомления.

Кристине Дульбинска, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Кулдигского самоуправления, сообщила, что самоуправление не будет участвовать в Ганзейских днях в этом году, так как в муниципальном бюджете для этого не предусмотрено средств. В первый день войны России Дума приняла решение, осуждающее нападение России на Украину, но не приняла отдельного политического решения по Ганзейскому союзу.

Кристине Мелеце, руководитель отдела бренд-менеджмента и связей с общественностью Валмиерского самоуправления, отметила, что Валмиера в этом году также не планировала участвовать в Ганзейских днях.

Уже сообщалось, что самоуправление Цесисского района вчера также приняло решение о приостановлении членства в Ганзейском союзе.

В этом году Ганзейские дни запланированы на 26-29 мая в немецком городе Нейсе.

В новый Ганзейский союз Die Hanse объединились более 190 городов из 16 стран. Членом союза может стать любой город или муниципалитет, который входил в его состав во время исторического Ганзейского союза, был его членом или в течение длительного времени имел на своей территории Ганзейские офисы или представительства.